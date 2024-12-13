Збірна України з хокею перемогла Польщу у другому матчі підготовки до чемпіонату світу-2025

Після вильоту з відбору на Олімпіаду-2026 Україна розпочала підготовку до чемпіонату світу-2025 у дивізіоні IA

Востаннє збірна України перемагала у серпні, у товариському поєдинку проти Угорщини (6:3)

Збірна України з хокею здобула перемогу у другому товариському матчі проти збірної Польщі у рамках підготовки до ЧС-2025 з рахунком 2:1. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Повідомляється, що після вильоту з відбору на Олімпіаду-2026 Україна розпочала підготовку до чемпіонату світу-2025 у дивізіоні IA, де у травні зіграє проти Японії, Італії, Великої Британії, Румунії та Польщі.

Збірна Україна затвердила два поєдинки проти суперників по ЧС, Польщі, які «синьо-жовті» проводили на тренувальному зборі. У першій грі перемогу здобули поляки, які відзначилися переможною шайбою на 11-й хвилині третього періоду.

Як і першому матчі, рахунок у першій 20-хвилинці відкрила збірна України – відзначився Ілля Крикля з передачі Нікіти Сидоренка. У середині другого періоду Карол Білас відновив паритет у матчі, але на 12-й хвилині останньої 20-хвилинки Олександр Шаповалов забив й приніс «синьо-жовтим» першу перемогу за чотири поєдинки.

У кінці гри Польща зрівняла рахунок, але суддів скасували гол через те, що шайба влетіла у ворота після завершення основного часу гри.

Товариський матч. Другий поєдинок

Польща – Україна 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Востаннє збірна України перемагала у серпні, у товариському поєдинку проти Угорщини (6:3).

Нагадаємо, клуб Національної хокейної ліги (НХЛ) «Коламбус» скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців. 12 грудня в рамках матчу регулярного чемпіонату НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» групою російських вболівальників із США планувалося провести «Вечір російської спадщини». За Коламбус виступають відразу 5 росіян – воротар Данило Тарасов, захисник Іван Проворов, форварди Єгор Чинахов, Дмитро Воронков та Кирило Марченко.

Також повідомлялося, що віце-комісіонер НХЛ Білл Дейлі вважає, що збірну Росії з хокею не допустять до участі в Олімпійських іграх 2026 року в Італії.