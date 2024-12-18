Рідні ексчоловіка Сєдокової баскетболіста Тімми у соцмережах збирають кошти на його похорон

Тімма виступав за збірну Латвії на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років

Друг Тімми Гатіс Лініньш опублікував звернення від імені матері гравця Аушми Тімми

Близькі баскетболіста та екссолістка групи «ВІА Гра» Анни Сєдоковової Яніса Тімми у соціальних мережах збирають кошти на його похорон через складну фінансову ситуацію родини.

Зокрема, друг Тімми Гатіс Лініньш опублікував звернення від імені матері гравця Аушми Тімми.

«Дорогі друзі та шанувальники баскетболу. Тімма був моїм близьким другом. Я пишу від імені матері Яніса – Аушми Тімми. Це складний момент не лише через смерть Яніса, а й через поточну ситуацію – у неділю Аушма має їхати до Москви і домовлятися про репатріаційний рейс, щоб поховати сина у Латвії. На жаль, вона не має фінансових коштів на все це. Будь ласка, підтримайте нас у міру своїх можливостей, щоб покрити витрати на повернення Яніса додому та похорон у Латвії. Незважаючи на його недавній вибір, Яніса завжди пам'ятатимуть як теплу, амбітну та усміхнену людину. Ми будемо вдячні за будь-яку підтримку», – написав Лініньш.

Яніс Тімма – вихованець ризького баскетбольного клубу «АСК Рига», він виступав за нього у 2011-2013 роках. На драфті НБА у 2013 році був обраний під загальним 60 номером командою «Мемфіс Гріззліс».

У різний час Тімма представляв багато латвійських клубів, у тому числі «Вентспілс», російські «Зеніт», УНІКС та «Хімки», грецький «Олімпіакос» та американський «Осеола Меджік» (фарм-клуб команди НБА «Орландо»). З 2024 року був гравцем іспанського клубу «Обрадойро».

У складі збірної Латвії Яніс Тімма у 2010 році став бронзовим призером чемпіонату Європи серед гравців віком до 18 років. Виступав за збірну Латвії на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років.

Нагадаємо, Тімма скоїв самогубство в Москві. Тіло 32-річного чоловіка знайшли у під'їзді житлового будинку у центрі Москви. Телеграм-канал Baza повідомив, що тіло Тімми виявили на першому поверсі будинку на вулиці Сергія Макєєва у ніч на 17 грудня.

Співрозмовник ЗМІ в оперативних службах повідомили, що поряд із загиблим лежав телефон із останнім побажанням перед смертю. Телеграм-канали Baza та «112» повідомили, що на заставці айфону був номер його колишньої дружини, співачки Анни Сєдокової, і прохання зателефонувати їй. За день до смерті, 16 грудня, Тімма опублікував в Instagram сторіс, у якому привітав Сєдокову з днем ​​народження.

9 грудня суддя Хорошевського району Москви задовольнив позов Седокової про розлучення з Тіммою. Пара була одружена з 2020 року, позов Сєдокової про розлучення надійшов до суду 16 жовтня 2024-го. Після звернення Сєдокової до суду, пише Baza, Тімма публікував відеозаписи, через які підписники підозрювали, що він готується до самогубства.

Нагадаємо, що інший чоловік Сєдокової ексфутболіст київського «Динамо» Валентин Белькевич помер 1 серпня 2014 року внаслідок обриву тромбу.

Нагадаємо, Сєдокова у минулому році вийшла на сцену в недієздатному стані, що призвело до падіння через втрату рівноваги. Також киянка наразі проживає в Росії та публічно не засуджує агресію проти України.