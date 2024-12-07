Відбудеться тур країною. Андрій Шевченко привіз в Україну «Золотий м'яч»

У кожному місті нагороду виставлятимуть на центральному залізничному вокзалі

Президент Української асоціації футболу та колишній український футболіст Андрій Шевченко привіз до Києва головну індивідуальну нагороду своєї кар'єри – «Золотий м'яч» 2004 року. Про це повідомляє Tribuna.com.

Нагороду виставлено на загальний огляд у столичному парку імені Тараса Шевченка. Там вона пробуде до 15 грудня, а наступного дня буде відправлена «Укрзалізницею» у турне Україною. Так, «Золотий м'яч» побуває у Краматорську, Тернополі, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та рідному для Шевченка Яготині.

У кожному місті нагороду виставлятимуть на центральному залізничному вокзалі.

«Для мене дуже важливо привезти цей «Золотий м'яч» для того, щоб наші діти сьогодні в Україні бачили стимул і бачили мрію, бачили можливість того, що їхня мрія може здійснитися. І я дуже вірю, що в Україні з'явиться четвертий «Золотий м'яч». Мені хочеться, щоб молоді покоління, хто захоче прийти подивитися на нього, мали якусь мрію та надію. Що вони також у майбутньому зможуть досягти цієї мрії, якої досяг я», – сказав Шевченко.

Президент УАФ та колишній форвард збірної України Андрій Шевченко привіз у Київ «Золотий м’яч», який він отримав у 2004 році, граючи за «Мілан». Нагороду виставили в парку ім. Тараса Шевченка, де вона пробуде з 7 по 15 грудня, а 16 грудня вирушить у турне Україною. pic.twitter.com/J4jquz6CQQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 7, 2024

До слова, також українськими володарями «Золотого м'яча» найкращому футболісту року є Олег Блохін (1975) та Ігор Бєланов (1986).

Нагадаємо, тренер Андрій Шевченко пригадав, як яскраво забив гол у ворота команди Росії.

«Забити Росії та виграти. Усі ті фільми, які знімались про це, не показали той момент напруги, який був. Безпека... Нам сказали, що ми не можемо жити у готелі. Ми весь час були у посольстві і було дуже багато охорони було. Коли виїжджали на стадіон, то що тільки не летіло в автобус: і бутилки... Але, якщо чесно, мені було все одно. Я знав, що цей момент для нас важливий, що потрібно готуватися, і я знав, що ми цю гру не програємо», – розповів спортсмен. Він пояснив, що українська команда програвала, але залишилося ще 4 хвилини до кінця матчу.

Також президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко стане членом Зали слави італійського футболу.