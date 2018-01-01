Збірна України з біатлону таки може пропустити етап Кубка світу в Тюмені

За словами президента Федерації біатлону України, все залежить від рішення Міністерства спорту

Якщо міністерство спорту України прийме рішення не їхати в Тюмень не етап Кубка світу з біатлону, то українська збірна буде його виконувати. Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. «Ні, такої розмови не було, хоча я вже читав інформацію в російській пресі про те, що ми поїдемо. Моя ж позиція з даного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урон Велепец та Володимир Бринзак

За словами президента Федерації біатлону України, все залежить від рішення Міністерства спорту

Якщо міністерство спорту України прийме рішення не їхати в Тюмень не етап Кубка світу з біатлону, то українська збірна буде його виконувати.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«Ні, такої розмови не було, хоча я вже читав інформацію в російській пресі про те, що ми поїдемо. Моя ж позиція з даного питання наступна. Тут є суто спортивна і політична складова. Є наказ міністра спорту про те, що на офіційні змагання, що проводяться в Росії, але під егідою міжнародних федерацій, таких як чемпіонати світу та Європи, етапи Кубка світу і, в нашому випадку, Кубка IBU, ми можемо їхати», - зазначив він.

«Але приймати запрошення на участь в комерційних змаганнях, не можемо. Я, як людина, яка відповідає за спорт, вважаю, що ми повинні їхати - заробляти якомога вищі місця в загальному заліку, відстоювати національну квоту. Якщо ми не поїдемо, втратимо квоту - її забере та ж Росія. Але якщо на політичному рівні порахують, що ми не повинні брати участь в цих змаганнях - нехай міністерство приймає рішення, і ми його будемо зобов'язані виконувати», - підкреслив Бринзак у інтерв'ю прес-службі ФБУ.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з біатлону має намір виступити в дев'ятому етапі Кубка світу, який пройде в російській Тюмені.