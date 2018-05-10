Збірна України з фехтування поїде на традиційний турнір у Москві

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Ольга Харлан

Але поїде команда резервним складом

З 11-го по 13-те травня у столиці Росії відбудеться турнір серії Гран-прі «Московська шабля».

Жіноча збірна України виступить резервним складом, стверджує niknews.mk.ua.

У команді будуть фехтувати Олександра Мамонтова й Олена Прокуда (обидві – Миколаїв), Маргарита Смирнова (Одеса), Марія Цимбота й Олена Вороніна (обидві - Київ).

А ось лідери збірної України, у тому числі і миколаївська шаблістка Ольга Харлан, в Москву не поїдуть.

У прес-службі федерації фехтування України повідомили, що це сталося «за особистою ініціативою спортсменок».

Однак Харлан так прокоментувала цю ситуацію:

«Швидше за все, я не братиму участь. Тут є «підводні камені», через які не можу цього зробити. На жаль, у цьому році не вийде. Був шанс виграти всі три Гран-прі за один рік, навіть не пам’ятаю, чи робив таке хтось раніше. Хотілось зробити все, щоб український прапор був вищий за всі інші, та лунав гімн України, як це вже було. До того ж на Гран-прі будуть розігрувати хороші призові – найбільші у цьому сезоні», - сказала вона.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Федерації фехтування Росії, той факт, що українські шаблістки внесені в заявку, ще не гарантує того, що вони справді приїдуть до Москви та виступлять на змаганнях.