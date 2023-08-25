На Одещині посадовці вкрали гроші, призначені для футбольного поля у військовому містечку
Посадовцю та підряднику загрожує до 8 років ув'язнення
На Одещині ДБР та СБУ викрило оборудку із заволодінням понад мільйоном грн, виділеного на облаштування футбольного поля у військовому містечку. Про це повідомили на сайті ДБР.
Слідчі встановили, у 2018 році посадовець Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та керівник підприємства-підрядника уклали договір щодо проведення комплексу робіт з будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку на загальну вартість у понад 23 млн грн.
«Серед іншого планувалось покласти нове штучне покриття футбольного поля, встановити освітлення. Однак, ці роботи були здійсненні лише на папері – в актах прийнятих робіт», – йдеться у повідомленні.
Таким чином, зловмисники заволоділи понад 1,2 млн грн, виділених на реновацію.
Колишньому заступнику начальника ПТКЕУ та директору товариства – підрядника повідомлено про підозру у корисливому посяганні на військове майно, зловживанні службовим становищем, службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкції статей передбачають покарання – позбавлення волі до 8 років.
Нагадаємо, ДБР оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області. За даними слідчих, чиновник організував відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю. Чиновник організував виведення земельної ділянки, що була в оперативному користуванні пожежної частини та мала статус «державної землі», в комунальну власність. У подальшому він уклав інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення 10-ти поверхового житлового будинку із 2-ма наземними паркінгами.
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