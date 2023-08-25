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На Одещині посадовці вкрали гроші, призначені для футбольного поля у військовому містечку

Наталя Забазнова
glavcom.ua
На Одещині посадовці вкрали гроші, призначені для футбольного поля у військовому містечку
Посадовець за підрядник заволоділи 1,2 млн грн
фото ДБР

Посадовцю та підряднику загрожує до 8 років ув'язнення

На Одещині ДБР та СБУ викрило оборудку із заволодінням понад мільйоном грн, виділеного на облаштування футбольного поля у військовому містечку. Про це повідомили на сайті ДБР. 

Слідчі встановили, у 2018 році посадовець Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та керівник підприємства-підрядника уклали договір щодо проведення комплексу робіт з будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку на загальну вартість у понад 23 млн грн. 

«Серед іншого планувалось покласти нове штучне покриття футбольного поля, встановити освітлення. Однак, ці роботи були здійсненні лише на папері – в актах прийнятих робіт», – йдеться у повідомленні. 

Таким чином, зловмисники заволоділи понад 1,2 млн грн, виділених на реновацію.  

Військове містечко на Одещині, де мали покласти нове штучне покриття футбольного поля,
Військове містечко на Одещині, де мали покласти нове штучне покриття футбольного поля,
фото ДБР

Колишньому заступнику начальника ПТКЕУ та директору товариства – підрядника повідомлено про підозру у корисливому посяганні на військове майно, зловживанні службовим становищем, службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають покарання – позбавлення волі до 8 років. 

Нагадаємо, ДБР оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області. За даними слідчих, чиновник організував відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю. Чиновник організував виведення земельної ділянки, що була в оперативному користуванні пожежної частини та мала статус «державної землі», в комунальну власність. У подальшому він уклав інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення 10-ти поверхового житлового будинку із 2-ма наземними паркінгами.

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Теги: гроші ЗСУ кримінал Одещина

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