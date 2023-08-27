Скандал у світовому футболі. ФІФА порушила справу за «сексуальне насилля» на полі

Після перемоги жіночої збірної Іспанії на Чемпіонаті світу президент Федерації футболу поцілував гравчиню

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відсторонила президента іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса на час дисциплінарного розслідування, розпочатого через те, що він поцілував футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо. Про це пише BBC.

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20 серпня іспанки перемогли суперниць з Англії (1:0) та вперше у своїй історії тріумфували на світовій першості. Голова іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес під час нагородження переможців в австралійському Сіднеї схопив спортсменку Дженніфер Ермосо за обличчя і поцілував її в губи, за що згодом вибачився. Вчинок обурив людей у соцмережах. Багато хто назвав це ознакою тривалого сексизму у футболі.

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Футболістка сказала, що не давала згоди на поцілунок і це трапилося проти її волі. За словами Рубіалеса, поцілунок був спонтанним і стався нібито за обопільною згодою.

Згодом спортсменка змінила думку: «Це був абсолютно спонтанний взаємний жест через величезну радість, яку приносить перемога на Чемпіонаті світу. У нас з президентом прекрасні відносини, його поведінка стосовно всіх нас була видатна, і це був природний жест прив'язаності та подяки».

Рубіалес заявив про відмову залишати посаду голови федерації, що викликало вибух гніву серед гравчинь і міністрів уряду, які назвали його вчинок неприйнятним. Чоловік наголосив, що буде боротися до кінця.

Президента іспанської футбольної федерації відсторонили на 90 днів, починаючи з 26 серпня. Також Луїсу Рубіалесу наказали не контактувати з Ермосо або її близьким оточенням ні особисто, ні через третіх осіб.

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Менеджер чоловічої національної збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте розкритикував поведінку Рубіалеса і назвав її «неправильною і недоречною».

Рубіалес заявив, що «буде захищати себе в межах закону в компетентних органах, повністю довіряє ФІФА і підтверджує, що таким чином йому дають можливість почати свій захист – щоб правда взяла гору, і його невинуватість було доведено».

Луїс Рубіалес фото з відкритих джерел

Луїс Рубіалес вперше очолив іспанську федерацію у 2018 році. У 2010-2017 роках працював президентом Асоціації іспанських футболістів. Покинув посаду перед виборами до RFEF. У квітні 2023-го був переобраний членом виконавчого комітету УЄФА, до якого також входить Андрій Павелко. Колишній футболіст, що грав за іспанські «Леванте», «Херес»» та «Аліканте», серед інших клубів. Завершив кар'єру у 2009 році.

Зауважимо, декілька років тому голову Федерації футболу Іспанії звинуватили у корупції.