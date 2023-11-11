Збірна України з хокею у напруженому матчі поступилася італійцям

Основний час напруженої гри завершився з рахунком 0:0, а в овертаймі Україна пропустила

Італія оформила лише один гол, але цього вистачило

Збірна України з хокею провела останній матч на Меморіалі Шаркозі в Угорщині. Суперником була збірна Італії, яка представляє Дивізіон 1А.

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Основний час напруженої гри завершився з рахунком 0:0, а в овертаймі Україна не використала низку моментів і зрештою пропустила.

Італії з найкращою обороною на турнірі (пропустили дві шайби) вдалося зупинити атаку українців (9 голів у двох матчах). 60 хвилин зустрічі пройшли без голів та з більш-менш рівним хокеєм. Україні найкраще вдалася друга 20-хвилинка, де команда Дмитра Христича мала два чудові шанси.

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Збірна України раніше на турнірі обіграла Угорщину 5:4 та програла Словенії 4:5. Усі суперники виступають у Дивізіоні 1A. Перед збірною на ЧС-2024 стоїть завдання піднятися до Дивізіону 1A.

Контрольний матч

Італія – Україна 1:0 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: в овертаймі 03:23 Тривеллато – 1:0