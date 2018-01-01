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    Збірна України здобула бронзу на турнірі з фехтування у Румунії

    Молоді українки лише у півфіналі поступилися майбутнім чемпіонкам
    Збірна України у складі Катерини Буденко, Аліни Полозюк, Дар'ї Миронюк і Марії Кривонос завоювала бронзові медалі на етапі кадетського циклу з фехтування на рапірах у румунському Сату-Маре. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. В 1/8 фіналу українки здобули впевнену перемогу над командою Болгарія-2 (45:17), у
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    Кадетська збірна України з фехтування на рапірах. Фото взяте з НФФУ
    Кадетська збірна України з фехтування на рапірах. Фото взяте з НФФУ

    Молоді українки лише у півфіналі поступилися майбутнім чемпіонкам

    Збірна України у складі Катерини Буденко, Аліни Полозюк, Дар'ї Миронюк і Марії Кривонос завоювала бронзові медалі на етапі кадетського циклу з фехтування на рапірах у румунському Сату-Маре.

    Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

    В 1/8 фіналу українки здобули впевнену перемогу над командою Болгарія-2 (45:17), у наступному турі не зазнали проблем з Румунією-2 (45:27).

    А от у поєдинку за потрапляння у фінал програла команда України чотирма уколами першій збірній Японії (25:29).

    У бою за бронзу змагань українські рапіристки виявилися сильнішими за Словаччину, завершивши зустріч з рахунком 38:37 на свою користь.

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    Нагадаємо, Аліна Полозюк виграла особистий турнір у Румунії.

    Румунія Збірна України Фехтування
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