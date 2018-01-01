Збірна України здобула бронзу на турнірі з фехтування у Румунії
- Сьогодні, 08:47
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Молоді українки лише у півфіналі поступилися майбутнім чемпіонкам
Збірна України у складі Катерини Буденко, Аліни Полозюк, Дар'ї Миронюк і Марії Кривонос завоювала бронзові медалі на етапі кадетського циклу з фехтування на рапірах у румунському Сату-Маре.
Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.
В 1/8 фіналу українки здобули впевнену перемогу над командою Болгарія-2 (45:17), у наступному турі не зазнали проблем з Румунією-2 (45:27).
А от у поєдинку за потрапляння у фінал програла команда України чотирма уколами першій збірній Японії (25:29).
У бою за бронзу змагань українські рапіристки виявилися сильнішими за Словаччину, завершивши зустріч з рахунком 38:37 на свою користь.
Нагадаємо, Аліна Полозюк виграла особистий турнір у Румунії.