Збірна України здобула бронзу на турнірі з фехтування у Румунії

Молоді українки лише у півфіналі поступилися майбутнім чемпіонкам

Збірна України у складі Катерини Буденко, Аліни Полозюк, Дар'ї Миронюк і Марії Кривонос завоювала бронзові медалі на етапі кадетського циклу з фехтування на рапірах у румунському Сату-Маре. Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України. В 1/8 фіналу українки здобули впевнену перемогу над командою Болгарія-2 (45:17), у



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Кадетська збірна України з фехтування на рапірах. Фото взяте з НФФУ

Молоді українки лише у півфіналі поступилися майбутнім чемпіонкам

Збірна України у складі Катерини Буденко, Аліни Полозюк, Дар'ї Миронюк і Марії Кривонос завоювала бронзові медалі на етапі кадетського циклу з фехтування на рапірах у румунському Сату-Маре.

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

В 1/8 фіналу українки здобули впевнену перемогу над командою Болгарія-2 (45:17), у наступному турі не зазнали проблем з Румунією-2 (45:27).

А от у поєдинку за потрапляння у фінал програла команда України чотирма уколами першій збірній Японії (25:29).

У бою за бронзу змагань українські рапіристки виявилися сильнішими за Словаччину, завершивши зустріч з рахунком 38:37 на свою користь.

Нагадаємо, Аліна Полозюк виграла особистий турнір у Румунії.