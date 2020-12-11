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    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)

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    Чемпіонська команда з тренеркою Іриною Надюк - Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Чемпіонська команда з тренеркою Іриною Надюк
    Світлина із соцмереж

    Поповнити медальну колекцію українці зможуть в особистих видах

    Збірна України зі спортивної гімнастики виборола золото в командній першості серед юніорів на 34-му чемпіонаті Європи, який стартував 9 грудня в турецькому Мерсіні.

    Європейське золото для України здобули Ілля Ковтун, Володимир Костюк, Радомир Стельмах, Іван Севрук та Микита Мельников під керівництвом тренерів Геннадія Сартинського та Ірини Надюк.

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    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)
    Світлина із соцмереж

    На черзі в наступні дні – ще низка індивідуальних виступів Іллі та Івана. Ілля Ковтун ще матиме змогу продемонструвати свої вміння в індивідуальному багатоборстві та у чотирьох фіналах різних вправ. Іван виступить у фіналі однієї вправи.

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    Теги: чемпіонат Європи спортивна гімнастика Збірна України Ілля Ковтун Володимир Костюк Ірина Надюк Геннадій Сартинський Радомир Стельмах Іван Севрук Микита Мельников
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