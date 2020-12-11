Збірна України здобула командне золото на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики (фото)

Поповнити медальну колекцію українці зможуть в особистих видах

Збірна України зі спортивної гімнастики виборола золото в командній першості серед юніорів на 34-му чемпіонаті Європи, який стартував 9 грудня в турецькому Мерсіні.

Європейське золото для України здобули Ілля Ковтун, Володимир Костюк, Радомир Стельмах, Іван Севрук та Микита Мельников під керівництвом тренерів Геннадія Сартинського та Ірини Надюк.

На черзі в наступні дні – ще низка індивідуальних виступів Іллі та Івана. Ілля Ковтун ще матиме змогу продемонструвати свої вміння в індивідуальному багатоборстві та у чотирьох фіналах різних вправ. Іван виступить у фіналі однієї вправи.