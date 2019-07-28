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    Олімпійський єврофестиваль-2019. 25 українських медалей, шосте командне місце (фото наших призерів)

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    Золоті діти тренера Ірини Надюк: Назар Чепурний, Ілля Ковтун і Володимир Костюк здобули 12 медалей на трьох! - Олімпійський єврофестиваль-2019. 25 українських медалей, шосте командне місце (фото наших призерів)
    Золоті діти тренера Ірини Надюк: Назар Чепурний, Ілля Ковтун і Володимир Костюк здобули 12 медалей на трьох!
    Фото з соцмереж

    Серед українців виблискували найперше гімнасти та борці

    27 липня в Баку (Азербайджан) завершився ХV-й юнацький Європейський олімпійський фестиваль. З нього збірна України, яка була представлена 68-ма атлетами, повертається з 25-ма медалями, з яких вісім золотих, сім срібних і десять бронзових. Це – шосте місце в підсумковій таблиці медалей.

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    Ліпше всього виступили майстри спортивної гімнастики, на рахунку яких шість золотих, чотири срібних і одна бронзова нагороди. При цьому Ілля Ковтун здобув чотири, а Назар Чепурний – три золота. З повним комплектом медалей повертається ще один гімнаст Володимир Костюк.

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    Гімнаст Назар Чепурний - триразовий чемпіон юнацького олімпійського Єврофестивалю-2019 у командній першості, вільних вправах і вправах на коні. Також Назар виграв срібло у вправах на кільцях
    Титуловані гімнасти: Назар Чепурний - триразовий чемпіон юнацького олімпійського Єврофестивалю-2019 у командній першості, вільних вправах і вправах на коні, срібний призер у вправах на кільцях; Ілля Ковтун - чемпіон у командній першості, індивідуальному багатоборстві, вправах на брусах і поперечині, срібний призер у вільних вправах; Володимир Костюк - чемпіон у командній першості, срібний призер у вправах на брусах, бронзовий - у вправах на коні
    Гімнаст Ілля Ковтун - чемпіон у командній першості, індивідуальному багатоборстві, вправах на брусах і поперечині, срібний призер у вільних вправах
    Титуловані гімнасти, вихованці Ірини Надюк: Назар Чепурний - триразовий чемпіон юнацького олімпійського Єврофестивалю-2019 у командній першості, вільних вправах і вправах на коні, срібний призер у вправах на кільцях; Ілля Ковтун - чемпіон у командній першості, індивідуальному багатоборстві, вправах на брусах і поперечині, срібний призер у вільних вправах; Володимир Костюк - чемпіон у командній першості, срібний призер у вправах на брусах, бронзовий - у вправах на коні
    Гімнаст Ілля Ковтун - чемпіон у командній першості, індивідуальному багатоборстві, вправах на брусах і поперечині, срібний призер у вільних вправах. Поряд - тренер Ірина Надюк
    Гімнасти Назар Чепурний, Володимир Костюк та Ілля Ковтун під керівництвом Ірини Надюк виграли золото в командному багатоборстві
    Гімнасти Назар Чепурний, Володимир Костюк та Ілля Ковтун виграли золото в командному багатоборстві
    Плавець Ростислав Крижанівський - чемпіон юнацького олімпійського Єврофестивалю-2019 на стометрівці брасом, срібний призер на дистанції 200 м тим же стилем
    Легкоатлетка Марія Горєлова - чемпіонка у стрибках у довжину
    Дзюдоїст Микита Голобородько - бронзовий призер у ваговій категорії до 50 кг
    Дзюдоїст Микита Голобородько - бронзовий призер у ваговій категорії до 50 кг
    Борець греко-римського стилю Мар'ян Голубовський - бронзовий призер у ваговій категорії до 65 кг
    Борець греко-римського стилю Мар'ян Голубовський - бронзовий призер у ваговій категорії до 65 кг
    Дзюдоїстка Юлія Курченко - бронзова призерка юнацького олімпійського Єврофестивалю у ваговій категорії до 63 кг
    Гімнастка Анастасія Мотак - срібна призерка в опорному стрибку
    Дзюдоїст Сергій Неботов - срібний призер юнацького олімпійського Єврофестивалю в категорії до 66 кг
    Легкоатлет Роман Петрук - бронзовий призер юнацького олімпійського Європейського фестивалю в стрибках у довжину
    Борець вільного стилю Іван Семенов - бронзовий призер у категорії до 65 кг
    Борець вільного стилю Іван Терзі - бронзовий призер у ваговій категорії до 51 кг
    Дзюдоїст Тимур Валєєв - бронзовий призер у ваговій категорії до 81 кг
    Борець греко-римського стилю Олександр Яковлєв - срібний призер у ваговій категорії до 51 кг
    Борець греко-римського стилю Олександр Яковлєв - срібний призер у ваговій категорії до 51 кг
    Плавчиня Євгенія Жукова - бронзова призерка у плаванні на 100 м на спині
    НОК України

    З представників інших видів спорту більше однієї медалі здобув плавець-брасист Ростислав Крижанівський, який повертається з золотом і бронзою.

    Підсумкова таблиця медалей

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    Загалом медалі змагань вибороли представники 38-ми країн

    Наступний Європейський юнацький олімпійський фестиваль відбудеться у 2021 році в словацькій Баньскій Бистриці.

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