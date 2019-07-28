Олімпійський єврофестиваль-2019. 25 українських медалей, шосте командне місце (фото наших призерів)



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Золоті діти тренера Ірини Надюк: Назар Чепурний, Ілля Ковтун і Володимир Костюк здобули 12 медалей на трьох! Фото з соцмереж

Серед українців виблискували найперше гімнасти та борці

27 липня в Баку (Азербайджан) завершився ХV-й юнацький Європейський олімпійський фестиваль. З нього збірна України, яка була представлена 68-ма атлетами, повертається з 25-ма медалями, з яких вісім золотих, сім срібних і десять бронзових. Це – шосте місце в підсумковій таблиці медалей.

Ліпше всього виступили майстри спортивної гімнастики, на рахунку яких шість золотих, чотири срібних і одна бронзова нагороди. При цьому Ілля Ковтун здобув чотири, а Назар Чепурний – три золота. З повним комплектом медалей повертається ще один гімнаст Володимир Костюк.

З представників інших видів спорту більше однієї медалі здобув плавець-брасист Ростислав Крижанівський, який повертається з золотом і бронзою.

Підсумкова таблиця медалей

Загалом медалі змагань вибороли представники 38-ми країн

Наступний Європейський юнацький олімпійський фестиваль відбудеться у 2021 році в словацькій Баньскій Бистриці.