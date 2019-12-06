Відомий український гімнаст Верняєв вперше в житті відвідав Львів



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Донецький гімнаст лишився під враженням від Львова

В «місті лева» спортсмен розпочав довгоочікувану відпустку

Бронзовий призер цьогорічного чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, Олег Верняєв, завершив не простий для себе сезон і вирушив у відпустку. Першою зупинкою чоловічої компанії, в які подорожує гімнаст, став Львів, де судячи з фото хлопці добре повеселилися. Враженнями від «міста лева» Олег поділився зі своїми підписниками в Instagram

«Львів, дякую тобі :) Так як ми перший раз тут, то це було дуже весело. Триденний марафон - побачити, зробити і встигнути все! Отримав від Львова саме те, що очікував і хотів побачити. Вкотре розумію, що не обов'язково виїжджати за кордон - у нас в країні досить прекрасних місць, про які ми навіть не здогадуємося», - написав про Львів Олег Верняєв