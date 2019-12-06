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    Відомий український гімнаст Верняєв вперше в житті відвідав Львів

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    Донецький гімнаст лишився під враженням від Львова - Відомий український гімнаст Верняєв вперше в житті відвідав Львів
    Донецький гімнаст лишився під враженням від Львова

    В «місті лева» спортсмен розпочав довгоочікувану відпустку

    Бронзовий призер цьогорічного чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, Олег Верняєв, завершив не простий для себе сезон і вирушив у відпустку. Першою зупинкою чоловічої компанії, в які подорожує гімнаст, став Львів, де судячи з фото хлопці добре повеселилися. Враженнями від «міста лева» Олег поділився зі своїми підписниками в Instagram

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    Відомий український гімнаст Верняєв вперше в житті відвідав Львів
    Відомий український гімнаст Верняєв вперше в житті відвідав Львів
    Відомий український гімнаст Верняєв вперше в житті відвідав Львів
    Відомий український гімнаст Верняєв вперше в житті відвідав Львів
    Відомий український гімнаст Верняєв вперше в житті відвідав Львів

     «Львів, дякую тобі :) Так як ми перший раз тут, то це було дуже весело. Триденний марафон - побачити, зробити і встигнути все! Отримав від Львова саме те, що очікував і хотів побачити. Вкотре розумію, що не обов'язково виїжджати за кордон - у нас в країні досить прекрасних місць, про які ми навіть не здогадуємося», - написав про Львів Олег Верняєв
    Олег Верняєв спортивна гімнастика Львів Instagram
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