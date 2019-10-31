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    У Вінниці провели міжнародний турнір серед стільців з пневматичної зброї

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    У Вінниці провели міжнародний турнір серед стільців з пневматичної зброї

    25-27 жовтня у Вінниці відбувся традиційний міжнародний форум стрільців

    В рамкаї заходу провели відкритий чемпіонат України серед юніорів зі стрільби з пневматичної зброї та міжнародний «Кубок Поділля». У змаганні взяли участь 300 стрільців з України, Вірменії і Молдови.
    В активі вінничан – три нагороди. На чемпіонаті України серед юніорів 16-річна Дар’я Римська здобула срібну медаль в стрільбі з пневматичної гвинтівки на десять метрів. Наша збірна (три Дар’ї – Козачук, Римська і Волошина) виграла престижне золото в командному заліку.

    На Кубку Поділля в стрільбі з пневматичного пістолету 21-річний майстер спорту Павло Крепостняк завоював срібну нагороду. Хоча спочатку наш чемпіон Європи був на межі «вильоту» і з трудом пройшов до фіналу.

    Цього разу у вінницьких змаганнях взяли участь близько 30 іноземців. Кількість спортсменів із-за кордону на Кубку Поділля постійно зростає.

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    Майстер спорту Гліб Кігітов (Львів) виграв змагання зі стрільби з пневматичного пістолета на десять метрів. 19-річний спортсмен є багаторазовим чемпіоном України.

    «Розрив між переслідувачами був невеликим, і боротьба йшла за десяті бали. Коли залишилося тільки чотири спортсмени, нервова напруга досягла апогею. Перед останнім пострілом я випереджав суперників на три десятих, і важливо було влучити саме в «десятку»», – розповів Гліб Кігітов.

    Кандидат у майстри спорту Коар Мкртчан (Гюмрі, Вірменія) у Вінниці та взагалі в Україні вперше.

    «В Україні мені подобаються прості і душевні люди. Вінниця – дуже цікава, тут є що подивитися. Вона більше, ніж вірменські міста, – каже 16-річна Коар Мкртчан. – Я виступила на Кубку Поділля невдало, в фінал не потрапила. А взагалі рівень кульової стрільби у Вірменії – вищий середньоєвропейського».
    Старший тренер Республіки Молдова з кульової стрільби Олег Молдован розповів, що привіз спортсменів на Кубок Поділля вже вп’яте.

    «З кожним роком чисельний склад нашої делегації зростає. Зараз привезли до Вінниці 15 молодих спортсменів, які є нашими надіями. Вони готуються до відбору на Юнацьку Олімпіаду-2020 в Сенегалі», – розповів Олег Молдован.

    Джерело: Vinbazar

    чемпіонат України Вінниця стрільба з пневматичної гвинтівки
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