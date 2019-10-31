У Вінниці провели міжнародний турнір серед стільців з пневматичної зброї



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25-27 жовтня у Вінниці відбувся традиційний міжнародний форум стрільців

В рамкаї заходу провели відкритий чемпіонат України серед юніорів зі стрільби з пневматичної зброї та міжнародний «Кубок Поділля». У змаганні взяли участь 300 стрільців з України, Вірменії і Молдови.

В активі вінничан – три нагороди. На чемпіонаті України серед юніорів 16-річна Дар’я Римська здобула срібну медаль в стрільбі з пневматичної гвинтівки на десять метрів. Наша збірна (три Дар’ї – Козачук, Римська і Волошина) виграла престижне золото в командному заліку.

На Кубку Поділля в стрільбі з пневматичного пістолету 21-річний майстер спорту Павло Крепостняк завоював срібну нагороду. Хоча спочатку наш чемпіон Європи був на межі «вильоту» і з трудом пройшов до фіналу.

Цього разу у вінницьких змаганнях взяли участь близько 30 іноземців. Кількість спортсменів із-за кордону на Кубку Поділля постійно зростає.

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Майстер спорту Гліб Кігітов (Львів) виграв змагання зі стрільби з пневматичного пістолета на десять метрів. 19-річний спортсмен є багаторазовим чемпіоном України.

«Розрив між переслідувачами був невеликим, і боротьба йшла за десяті бали. Коли залишилося тільки чотири спортсмени, нервова напруга досягла апогею. Перед останнім пострілом я випереджав суперників на три десятих, і важливо було влучити саме в «десятку»», – розповів Гліб Кігітов.

Кандидат у майстри спорту Коар Мкртчан (Гюмрі, Вірменія) у Вінниці та взагалі в Україні вперше.

«В Україні мені подобаються прості і душевні люди. Вінниця – дуже цікава, тут є що подивитися. Вона більше, ніж вірменські міста, – каже 16-річна Коар Мкртчан. – Я виступила на Кубку Поділля невдало, в фінал не потрапила. А взагалі рівень кульової стрільби у Вірменії – вищий середньоєвропейського».

Старший тренер Республіки Молдова з кульової стрільби Олег Молдован розповів, що привіз спортсменів на Кубок Поділля вже вп’яте.

«З кожним роком чисельний склад нашої делегації зростає. Зараз привезли до Вінниці 15 молодих спортсменів, які є нашими надіями. Вони готуються до відбору на Юнацьку Олімпіаду-2020 в Сенегалі», – розповів Олег Молдован.

Джерело: Vinbazar