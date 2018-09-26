Збірні України виграли свої другі поєдинки на Всесвітній шаховій олімпіаді



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Антон Коробов

У другому турі українці здобули мінімальні перемоги

У другому турі 43-ої Всесвітньої шахової олімпіади збірні України перемогли з однаковим рахунком.

Зустрічі закінчилися з рахунком 2,5:1,5.

Українські чоловіки здолали команду Узбекистану. Вирішальну партію виграв Антон Коробов.

Натомість, жінки виявилися сильнішими за збірну Туркменістану. Перемога на рахунку Наталії Жукової.

Павло Ельянов, Юрій Криворучко, Руслан Пономарьов, Марія Музичук, Анна Ушеніна та Юлія Осьмак свої партії звели до нічиїх.

Отож, обидві українські команди мають по чотири очки після двох проведених поєдинків і тримаються серед лідерів.

У третьому турі і чоловіча, і жіноча збірні України зустрінуться з Румунією.

Нагадаємо, збірні України успішно стартували на Всесвітній шаховій олімпіаді у Грузії.