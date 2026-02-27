Головна Спорт Новини
Збірна України після поразки Іспанії не отримала автобус до готелю: чому так сталося?

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Збірна України після поразки Іспанії не отримала автобус до готелю: чому так сталося?
Українська команда провела напружений поєдинок з Іспанією
фото: Федерація баскетболу України

Гравцям збірної довелося діставатися до готелю пішки

Чоловічу збірну України спіткав неприємний інцидент після матчу проти збірної Іспанії у відборі на Чемпіонат світу 2027. Про це повідомляє «Главком»

Деталі ситуації

Традиційно, збірні команди діставалися до Xiaomi Arena в Ризі від готелю спеціальними автобусами, які організовує приймаюча сторона. Однак після передматчевої конференції стало відомо, що транспорт просто не з'явився забрати синьо-жовтих. Команда певний час залишалася біля арени в очікуванні пояснень, а представники делегації намагалися зв’язатися з організаторами, аби з’ясувати причини затримки.

Причина затримки

Як з’ясувалося, причиною стала логістична накладка. Уже за дві години після завершення гри української команди на паркеті мав розпочатися наступний поєдинок – господарі майданчика, збірна Латвії, зустрічалися з командою Польщі.

Через щільний розклад у день ігор транспорт працював за чітко визначеним графіком. Один із автобусів був закріплений одразу за кількома командами, зокрема й за українською збірною. У підсумку транспорт вирушив на обслуговування іншого матчу, тож українська команда не отримала запланований трансфер одразу після завершення зустрічі.

Як накладка вплинула на українців?

Попри неприємну ситуацію, українські баскетболісти самостійно дісталися до свого готелю, який розташований неподалік від арени. Через невелику відстань дорога не зайняла багато часу, тож команда без затримок повернулася до місця проживання.

Гравці перебували у доволі доброму гуморі, попри відсутність запланованого транспорту. У таборі збірної сприйняли цю історію спокійно, зосередившись на відновленні після матчу. 

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви. 

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.

