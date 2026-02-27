Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо
22-річний Шеліст грає в іспанській системі баскетболу
фото: Федерація баскетболу України

«Главкому» вдалося поспілкуватися з гравцем після матчу в Ризі з Іспанією

Після поєдинку чоловічої національної збірної України з баскетболу проти Іспанії у межах відбору на Чемпіонат світу 2027 «Главком» у мікс-зоні ексклюзивно поспілкувався з новоспеченим гравцем збірної України Даніілом Шелістом. 

Ви сьогодні набрали перші очки за збірну. І дуже ефектно це зробили – данк, під час якого на Вас сфолив один з іспанських гравців. Поділіться вашими загальними враженнями від матчу.

Я дуже щасливий, тому що зміг виступити за свою країну. Я навіть не очікував, що стільки зіграю. Я не думав, що навіть наберу очки, але я хотів вийти на поле і показати, що я можу грати за свою країну. Що вся робота, яку я робив за ці роки, дає результати. Це перша, так би мовити, велика нагода для мене це зробити.

Як ви загалом сприйняли, коли головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс з Вами зв'язався, коли Вас покликали в збірну? 

Коли стало відомо, що Іспанія гратиме проти України, то всі мене питали: «Ти будеш грати з Україною? Ти будеш грати зі своєю збірною?».  Я відповідав: «Я ще не знаю, мене ніхто ніколи не кликав, і не знаю, може, вони навіть про мене не знають». А потім, місяць тому, мій агент сказав: «Є можливість з ними зв'язатися, і, можливо, вони тебе покличуть». Через кілька днів після цієї розмови мені написав менеджер збірної і сказав, що мене кликатимуть в збірну.

Чесно кажучи, я навіть не знав, чи заслуговую я цього. І це було для мене гордістю, що мене покликали, і я був дуже щасливий

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Наступний матч ви за збірну України Ви проведете вже в Ов'єдо. Це буде для вас фактично домашній поєдинок, бо Ви граєте за «Ов'єдо» в другому дивізіоні Чемпіонату Іспанії. Чим, як думаєте, буде відрізнятися для Вас цей поєдинок?

По-перше, я знаю, що зал буде повний. Наш зал вміщує близько 5500 осіб. І це буде дуже хороша гра, але нам головне після цієї гри, яку ми тут провели, забути. Тому що головне виграти наступну гру. Всі 40 хвилин бути енергійними та грати фізично, щоб іспанці не могли грати так, як вони грали в третій і четвертій чверті.

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви. 

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

  • Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: чемпіонат світу Збірна України баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога дозволила клубу Пустового відірватись від зони вильоту
Пустовий допоміг «Андоррі» здобути важливу перемогу в чемпіонаті Іспанії з баскетболу
1 лютого, 14:15
Бобров допоміг «Динамо» Бухарест здобути перемогу над «Крайовою»
Бобров набрав 14 очок у грі чемпіонату Румунії з баскетболу
2 лютого, 13:23
Ягупова провела на майданчику 23 хвилини, набрала 7 очок, зробила 4 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення
Ягупова набрала сім очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
9 лютого, 11:08
Олександр Зінченко надовго потрапив у лазарет
Зінченко достроково завершив сезон
16 лютого, 17:03
Ковляр провів на майданчику 34 хвилини, набрав 12 очок, віддав 6 передач
Ковляр допоміг «Будучності» вийти у фінал Кубка Чорногорії
20 лютого, 13:08
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ
24 лютого, 12:42
Жіноча збірна України 3х3 минулого сезону зіграла на чотирьох етапах Жіночої серії
ФІБА оголосила календар Жіночої серії з баскетболу 3х3 на 2026 рік
25 лютого, 16:05
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії Реклама
Сьогодні, 08:00
У цьому сезоні НБА Михайлюк зіграв вже у 47 матчах
Михайлюк став одним з найкращих гравців «Юти» в матчі НБА
Сьогодні, 11:23

Новини

Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо
Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо
Збірна України після поразки Іспанії не отримала автобус до готелю: чому так сталося?
Збірна України після поразки Іспанії не отримала автобус до готелю: чому так сталося?
Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата
Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата
Збірна України з баскетболу зіграла домашній матч з Іспанією: результат гри
Збірна України з баскетболу зіграла домашній матч з Іспанією: результат гри
Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів
Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів
«Шахтар» ледве дотиснув «Верес» у Прем'єр-лізі
«Шахтар» ледве дотиснув «Верес» у Прем'єр-лізі

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну