Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо

«Главкому» вдалося поспілкуватися з гравцем після матчу в Ризі з Іспанією

Після поєдинку чоловічої національної збірної України з баскетболу проти Іспанії у межах відбору на Чемпіонат світу 2027 «Главком» у мікс-зоні ексклюзивно поспілкувався з новоспеченим гравцем збірної України Даніілом Шелістом.

Ви сьогодні набрали перші очки за збірну. І дуже ефектно це зробили – данк, під час якого на Вас сфолив один з іспанських гравців. Поділіться вашими загальними враженнями від матчу.

Я дуже щасливий, тому що зміг виступити за свою країну. Я навіть не очікував, що стільки зіграю. Я не думав, що навіть наберу очки, але я хотів вийти на поле і показати, що я можу грати за свою країну. Що вся робота, яку я робив за ці роки, дає результати. Це перша, так би мовити, велика нагода для мене це зробити.

Як ви загалом сприйняли, коли головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс з Вами зв'язався, коли Вас покликали в збірну?

Коли стало відомо, що Іспанія гратиме проти України, то всі мене питали: «Ти будеш грати з Україною? Ти будеш грати зі своєю збірною?». Я відповідав: «Я ще не знаю, мене ніхто ніколи не кликав, і не знаю, може, вони навіть про мене не знають». А потім, місяць тому, мій агент сказав: «Є можливість з ними зв'язатися, і, можливо, вони тебе покличуть». Через кілька днів після цієї розмови мені написав менеджер збірної і сказав, що мене кликатимуть в збірну.

Чесно кажучи, я навіть не знав, чи заслуговую я цього. І це було для мене гордістю, що мене покликали, і я був дуже щасливий

Наступний матч ви за збірну України Ви проведете вже в Ов'єдо. Це буде для вас фактично домашній поєдинок, бо Ви граєте за «Ов'єдо» в другому дивізіоні Чемпіонату Іспанії. Чим, як думаєте, буде відрізнятися для Вас цей поєдинок?

По-перше, я знаю, що зал буде повний. Наш зал вміщує близько 5500 осіб. І це буде дуже хороша гра, але нам головне після цієї гри, яку ми тут провели, забути. Тому що головне виграти наступну гру. Всі 40 хвилин бути енергійними та грати фізично, щоб іспанці не могли грати так, як вони грали в третій і четвертій чверті.

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу поступилася у домашньому матчі з Іспанією з рахунком 66:86. Синьо-жовті нав'язували агресивну гру в перші 20 хвилин, але не зуміли стримати суперників після перерви.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки. Третій тур

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.