Збірна України з баскетболу зіграла домашній матч з Іспанією: результат гри

Україна поступилася Іспанії

Чоловіча збірна України з баскетболу програла Іспанії у матчі кваліфікації на Чемпіонат світу 2027. Про результат матчу повідомляє «Главком».

Перша чверть

Початок матчу вийшов не особливо результативним. Обидві команди помилялися, але більше це робила Іспанія. Завдяки цьому Україна вийшла уперед з рахунком 7:4.

Синьо-жовті пропонували суперникам агресивну гру, через що обидві команди швидко вичерпали ліміт фолів. В іспанців була можливість це використати, щоб скоротити рахунок, але вони нею не скористалися. Завдяки швидкій грі в нападі Україна була попереду з рахунком 21:17.

Друга чверть

Українська команда на початку другої десятихвилинки тиснула на суперника, забиваючи стабільно. Натомість іспанцям вдавалося це зробити лише з лінії штрафних, тому розрив між командами збільшився до семи очок на користь нашої збірної. Ла Роха була попереду і за показником фолів, але кілька помилок збірної України дозволили їй повернутися у гру і навіть мінімально вийти уперед (27:28).

До кінця першої половини лідер матчу неодноразово змінювався. Проте в підсумку попереду лишилася Україна – 33:32.

Третя чверть

На другу половину гри обидві збірні вийшли з кардинально іншим налаштуванням. Команди додали влучності у нападі. Першою це зробила Іспанія, яка, забивши дві поспіль дальні спроби, створила собі найбільшу перевагу в матчі – «+3». Але Україна звідповіла влучними кидками від Олександра Ковляра і Дениса Лукашова.

Проте далі «червоні» були агресивнішими у нападі, реалізуючи як легкі проходи, так і триочкові під тиском. Перевага іспанців зростала швидко, зупинившись на позначці у «-18» для України.

Четверта чверть

Заключна частина матчу розпочалася з рівної боротьби обох команд за величезної переваги іспанців у рахунку. Україна трішки результативніше її провела, відігравши кілька очок зі свого відставання.

Після забитої дальньої спроби від Іспанії свої перші очки за збірну набрав Данііл Шеліст, який ефектно поклав згори. До того ж на дебютанті збірної України сфолили під час кидка.

У підсумку, гра закінчилася розгромною перемогою Іспанії – 66:86.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Україна – Іспанія 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21)

Україна: Лукашов 7, Ковляр 15 + 4 передачі, Ткаченко 4, Войналович 4, Скапінцев 10 – старт; Липовий 7, Бобров 7, Зотов 6 + 5 передач, Пустовий 2, Тиртишник 2, Шеліст 2, Бублик 0.

Наступний поєдинок

Наступний матч Україна теж проведе проти Іспанії. Зустріч відбудеться в Ов'єдо у понеділок, 2 березня 2026 року, о 21:30.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0