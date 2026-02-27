Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата

Поєдинок за титул WBC у надважкій вазі відбудеться 23 травня в Єгипті

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок запланували на 23 травня в Гізі, Єгипет. Про це повідомляє «Главком»

На кону бою стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляцію поєдинку здійснить стримінгова платформа DAZN. Ріко Верховен має рекорд 66 перемог і 10 поразок у кікбоксингу.

Також він провів по одному поєдинку в професійному боксі та змішаних єдиноборствах. Верховен протягом 12 років утримував титул промоушену Glory та очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі з 2014 року.

Олександр Усик залишається непереможеним у професійному боксі з рекордом 24-0 (15 нокаутів). Він є чинним чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF. Бій із Верховеном стане першим протистоянням українця з представником кікбоксингу в статусі повноцінного титульного поєдинку.

39-річний Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.