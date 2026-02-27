Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата
Олександр Усик поставив титул WBC на кон
фото: @Turki_alalshikh

Поєдинок за титул WBC у надважкій вазі відбудеться 23 травня в Єгипті

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок запланували на 23 травня в Гізі, Єгипет. Про це повідомляє «Главком»

На кону бою стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляцію поєдинку здійснить стримінгова платформа DAZN. Ріко Верховен має рекорд 66 перемог і 10 поразок у кікбоксингу.

Також він провів по одному поєдинку в професійному боксі та змішаних єдиноборствах. Верховен протягом 12 років утримував титул промоушену Glory та очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі з 2014 року.

Олександр Усик залишається непереможеним у професійному боксі з рекордом 24-0 (15 нокаутів). Він є чинним чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF. Бій із Верховеном стане першим протистоянням українця з представником кікбоксингу в статусі повноцінного титульного поєдинку.

Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата фото 1
фото: @Turki_alalshikh

39-річний Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. З самого початку поєдинку суперники демонстрували активну роботу ногами й точність джебів. Усик зумів кілька разів влучити в щелепу британця наприкінці першого раунду. У другому раунді українець пропустив прямий удар, але швидко відповів потужною серією в корпус, а згодом притиснув суперника до канатів і знову влучив у голову.

Теги: Олександр Усик бокс кікбоксинг Єгипет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик отримав клинок від військових, який має глибокий сенс
Коваль з Чернігівщини зробив для Усика клинок з уламків ракети РФ та FPV-дрона (фото)
20 лютого, 18:00
Нещодавно Ф'юрі оголосив про намір відновити кар'єру
Ф'юрі у квітні проведе бій з росіянином Махмудовим
28 сiчня, 16:19
Богачук (праворуч) і Бутаєв боксували в андеркарді шоу Zuffa Boxing 02 (Лас-Вегас, США)
«Кожен раунд був війною». Український боксер Богачук переміг росіянина Бутаєва
2 лютого, 09:47
У 2023 році Зіядзаде став чемпіоном Північно-Західного федерального округу Росії.
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого боксера, який був засуджений за зберігання гашишу
5 лютого, 12:21
Українці здобули дві золоті нагороди в Іспанії
Збірна України здобула 12 медалей на турнірі з боксу в Іспанії
9 лютого, 16:27
Флойд Мейвезер є найкращим боксером у 21 столітті за версією P4P
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
23 лютого, 23:45
Після завершення кар'єри боксер працював телевізійним коментатором
Пішов з життя видатний американський боксер
Вчора, 11:05
Усик назвав Бубку найвидатнішим легкоатлетом в історії
Гераскевич проти Бубки. На чий бік став олімпійський чемпіон Усик
Сьогодні, 12:21
Позбавити Сергія Бубку звання Героя України закликав Владислав Гераскевич
«Отямтесь люди!» Дружина Усика стала на захист Бубки, якого хочуть позбавити звання Героя України
Сьогодні, 18:02

Новини

Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата
Усик анонсував бій із кікбоксером Ріком Верховеном: дата
Збірна України з баскетболу зіграла домашній матч з Іспанією: результат гри
Збірна України з баскетболу зіграла домашній матч з Іспанією: результат гри
Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів
Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів
«Шахтар» ледве дотиснув «Верес» у Прем'єр-лізі
«Шахтар» ледве дотиснув «Верес» у Прем'єр-лізі
Гераскевич зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки
Гераскевич зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки
Дружина Усика підтримала Бубку на фоні критики олімпійського чемпіона
Дружина Усика підтримала Бубку на фоні критики олімпійського чемпіона

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua