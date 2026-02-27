«Шахтар» ледве дотиснув «Верес» у Прем'єр-лізі

Вітчизняний гранд був близький до втрати очок у чемпіонаті України

Донецький «Шахтар» оформив перемогу над рівненським «Вересом» у 18-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Гірники» зробили ставку на швидкий гол. У дебюті нагоди змарнували Азеведо та Конопля. В обох епізодах на висоті виявився голкіпер гостей Горох.

Згодом огризнулися рівняни, але Різник упорався з ударом Харатіна з гострого кута. А ось на 26-й хвилині хавбек «Вереса» завдав пострілу майже з лінії штрафного. Цього разу кіпер «Шахтаря» перевів м'яч у поперечину.

Новий спалах активності команди Арди Турана припав на кінцівку першого-старт другого таймів. Утім, Обах із меж штрафного не зумів переграти Гороха. Згодом воротар потягнув удар Педріньйо зі штрафного, добивання Криськіва та постріл Ізакі з відскоку.

Досягнути свого «Шахтар» зумів аж під завісу поєдинку. Зрештою, допоміг «гірникам» стандарт. Після кутового м'яч поцілив у поперечину воріт рівнян, а центрбек Бондар холоднокровно зіграв на добиванні – 1:0 у підсумку.

Перемога дозволила команді Турана принаймні тимчасово стати одноосібним лідером УПЛ. В активі «Шахтаря» тепер 41 очко. Натомість «Верес» наразі залишається на дев'ятій сходинці (21 пункт).

Раніше «Шахтар» отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій. У двох матчах стадії «гірники» зустрінуться з познанським «Лехом». Поєдинки відбудуться в середині березня.

Тим часом київське «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Голами в складі киян відзначилися Бражко, Пономаренко (двічі) та Ярмоленко. Кияни впритул підібралися до чільної трійки команд Прем'єр-ліги.