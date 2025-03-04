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Вечір футболу: де дивитися трансляції матчів 1/8 Ліги чемпіонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вечір футболу: де дивитися трансляції матчів 1/8 Ліги чемпіонів
В 1/8 фіналу зіграють 16 клубів: вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів і вісім переможців стикових матчів
фото з відкритих джерел

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 4-5 березня

Сьогодні, 4 березня, відбудуться перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, французький клуб ПСЖ на арені «Парк де Пренс» прийматиме англійський «Ліверпуль», а ПСВ прийме «Арсенал» на стадіоні «Філіпс» в Ейндховені. Про це повідомляє «Главком».

Головним поєдинком ігрового дня фахівці та вболівальники називають мадридське дербі – гру між «Реалом» та «Атлетіко».

Також сьогодні зіграють «Брюгге» – «Астон Вілла» та «Боруссія» – «Лілль».

Усі ігри, окрім «Брюгге» – «Астон Вілла», розпочнуться о 22:00 за київським часом. Поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

До слова, Міністерство молоді та спорту оголосило про позбавлення спортивних звань деяких спортсменів. Зокрема Анатолія Тимощука і Сергія Карякіна позбавили звань «Заслужений майстер спорту України» і «Майстер спорту України», а Каху Каладзе – «Майстер спорту України міжнародного класу».

Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

Позбавили звання «Майстер спорту України» і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дар’ю Пилипюк.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен ФК Арсенал (Лондон) ФК Ліверпуль

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