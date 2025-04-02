У гравчині збірної України з футболу на війні загинув брат

Матчі проти Чехії збірна України з футболу проведе 4 та 8 квітня

Українська футболістка Любов Шматко не візьме участі у першому з двох матчів жіночої Ліги націй через загибель брата на війні. Як повідомляє «Главком», про це розповів в.о. головного тренера команди Володимир Пятенко у коментарі для «Суспільне Спорт».

За словами тренера, Шматко точно пропустить перший з двох матчів України проти Чехії, що відбудуться у квітневий відрізок ігор збірних. І сподівається, що футболістка матиме сили повернутися на другий поєдинок проти чеської збірної.

«Є горе в сім'ї Шматко, загинув на війні її брат, що захищає країну, тому вона з Туреччини поїхала в Україну. Хоче побути з родиною. Ми її підтримуємо та чекаємо у збірній, бо і вона потрібна команді. Тому у першій грі її не буде, але на другу – сподіваюся, вона підійде. Вона сильна, впорається. Співчуття нашій їй та родині, підтримуємо її і сподіваємося, що все буде добре», – сказав Пятенко.

Шматко – футболістка основи жіночої збірної України, виходила в старті у двох попередніх матчах команди проти Албанії та Хорватії. Починаючи з 2019 року, захисниця провела 46 поєдинків за «синьо-жовту» команду (у кожному виходила зі старту), відзначилася шістьма м'ячами.

Матчі проти Чехії збірна України з футболу проведе 4 та 8 квітня. До них українки підходять, маючи однакову кількість очок з чешками (по 6), поступаючись лише різницею м'ячів.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. 1 квітня, «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.

Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)

Решта поєдинків турніру пройде завтра, 2 квітня.

Кубок України-2024/2025. 1/4 фіналу

2 квітня

«Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк). Олександрія. КСК «Ніка». 14:00

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00

«Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир). Рівне. Стадіон «Авангард». 18:00

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.