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Чотири українські арбітрині працюватимуть на матчах відбору Євро-2025 (WU-19)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чотири українські арбітрині працюватимуть на матчах відбору Євро-2025 (WU-19)
На іграх Фарери — Кіпр та Естонія – Фарери Софія Причина виконуватиме обов’язки головного арбітра

У групі В2, матчі якої проходитимуть у Молдові, працюватимуть Софія Причина та Олександра Вдовіна

Чотири українські арбітрині працюватимуть на найближчих поєдинках відбірного турніру Євро-2025 (WU-19), які відбуватимуться з 1-го до 7 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У групі В2, матчі якої проходитимуть у Молдові, працюватимуть Софія Причина та Олександра Вдовіна. На іграх Фарери — Кіпр (4 квітня) та Естонія – Фарери (7 квітня) Софія виконуватиме обов’язки головного арбітра, а Олександра – одного з її помічників на лінії.

У поєдинку Фарери – Молдова (1 квітня) Причина виступить у ролі четвертого арбітра, а Вдовіна – лайнсмена.

У квартеті В3, матчі якого відбуватимуться на Мальті, працюватимуть Крістіна Козорог та Світлана Грушко. На іграх Косово – Мальта (1 квітня) та Мальта – Казахстан (7 квітня) Крістіна виконуватиме обов’язки головного арбітра, а Світлана – одного з її помічників на лінії.

У поєдинку Латвія – Мальта (4 квітня) Козорог виступить у ролі четвертого арбітра, а Грушко – лайнсмена.

Нагадаємо, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку.

Цей результат, з урахуванням перемоги України 3:1 у першому матчі, означає, що за сумою двох зустрічей (4:3) Бельгія здобула право виступити в елітному дивізіоні А Ліги націй, тоді як Україна залишилася в дивізіоні В.

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.

Бельгія – Україна 3:0

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76), (86).

Як повідомлялося, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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