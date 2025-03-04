«Реал» – «Атлетіко»: де дивитися першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок мадридських команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде на «Сантьяго Бернабеу»

Поєдинок «Реал» – «Атлетіко» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні, 4 березня, відбудуться перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Як інформує «Главком», головним поєдинком ігрового дня фахівці та вболівальники називають мадридське дербі – гру між «Реалом» та «Атлетіко».

Де і коли дивитися гру «Реал» – «Атлетіко»

Перший поєдинок мадридських команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройде сьогодні, 4 березня, на «Сантьяго Бернабеу». Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок «Реал» – «Атлетіко» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, що за «Реал» грає український голкіпер Андрій Лунін. Однак, його поява на полі у сьогоднішньому поєдинку є малоймовірною.

Інші поєдинки ігрового дня

Також сьогодні в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться:

«Брюгге» (Бельгія) – «Астон Вілла» (Англія) (початок о 19:45)

ПСВ (Нідерланди) – «Арсенал» (Англія) (початок о 22:00)

«Борусія» Дортмунд (Німеччина) – «Лілль» (Франція) (початок о 22:00)

Варто зазначити, що за «Арсенал» грає інший українець Олександр Зінченко. Однак, як і випадку з Луніним, у цьому сезоні він зазвичай не є гравцем стартового складу команди. Отже, його українські вболівальники теж навряд побачать у грі з ПСВ зі стартових хвилин.

Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройдуть 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали – 8-9 та 15-16 квітня, півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня.

Фінал турніру пройде 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, міністерство молоді та спорту оголосило про позбавлення спортивних звань ряду спортсменів.

Зокрема Анатолія Тимощука і Сергія Карякіна позбавили звань «Заслужений майстер спорту України» і «Майстер спорту України», а Каху Каладзе – «Майстер спорту України міжнародного класу».

Веслувальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала в Росію, позбавили звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

Позбавили звання «Майстер спорту України» і чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дар’ю Пилипюк.