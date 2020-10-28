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    Жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію в кваліфікації Євро-2022

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    Українки повернулися в боротьбу за вихід на Євро після невдалого старту - Жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію в кваліфікації Євро-2022
    Українки повернулися в боротьбу за вихід на Євро після невдалого старту
    Світлина - Павло Кубанов, ФФУ

    Українки забили чотири м’ячі без відповіді

    У черговому поєдинку кваліфікації Євро-2022 жіноча збірна України на виїзді забила чотири м'ячі у ворота команди Греції.

    Греція — Україна — 0:4

    Голи: 0:1 – Панцулая (5). 0:2 – Кравець (29). 0:3 – Кравець (55). 0:4 – Куніна (83)

    Греція: Папаконстантіну, Мітку, Зерва (Піціу, 64), Страдзалі, Какабукі (к) (Морайту, 63), Сідіра (Нефру, 75), Марку (Пуліу, 33), Спірідоніду, Ґацу, Хамаліду (Саррі, 75), Патерна

    Україна: Саніна, Петрик (Подольська, 74), Філенко (А. Вороніна, 80), Калініна (Малахова, 46), Козлова (Христюк, 80), Куніна, Панцулая, Шматко, Андрущак (к) (Г. Вороніна, 60), Хімич, Кравець. Тренер - Наталія Зінченко

    Суддя: С. Схукрула (Нідерланди)

    Попередження: Ґацу (28), Мітку (85), Страдзалі (90+3)

    27 жовтня. Афіни. Стадіон «Апостолос Ніколаїдіс»

    У попередньому матчі відбору синьо-жовті здобули перемогу над Ірландією, однак для збереження шансів на вихід на чемпіонат Європи потрібно було здобувати три очки й у Афінах. Ситуація ускладнювалася пошкодженнями в Панцулаї та Андрущак, які, утім, вийшли у стартовому складі, а також виявленим Covid-19 в лідерки команди Дарини Апанащенко та Ольги Бойченко. Хоч у підсумку до Греції відправилися лише 18 наших дівчат, це не завадило їм показати гідну гру.

    Українки швидко повели в рахунку. На п’ятій хвилині після флангової подачі Філенко відзначилася ударом головою Панцулая. Гості продовжили володіти ініціативою й тиснути, небезпечний момент на добиванні втратила Козлова. На 29-й хвилині синьо-жовті подвоїли свою перевагу: Шматко пробила зі штрафного, голкіпер гречанок парирувала м’яч у поперечину, а першою на добиванні виявилася Кравець.

    Малюнок на полі у другому таймі майже не змінився. Гречанки ніяк не могли створити гостроту біля воріт Саніної, тоді як українки відзначилися ще двічі. Спершу на 55-й хвилині Кравець оформила дубль після подачі Куніної з кутового, а під кінець зустрічі сама Куніна замкнула фланговій крос від Шматко.

    У підсумку збірна України здобула переконливу перемогу в Афінах. Тепер від другого місця у групі, яке посідає Ірландія, нашу команду відділяє лише один пункт. Для продовження боротьби за вихід на Євро-2022 синьо-жовтим в останньому поєдинку треба обіграти чорногорок та сподіватися, що ірландки не переможуть німкень. Німеччина вже забезпечила собі перемогу в квінтеті, вигравши шість матчів з шести.

    Матч із Чорногорією удома Україна проведе 1 листопада.

    Додамо, що із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господарки турніру приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три найкращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.

    23 квітня виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних. Таким чином, Євро в Англії відбуватиметься в період із 6-31 липня 2022 року.

     Читайте також: Євро-2022: жіноча збірна України здобула першу перемогу у відборі
    чемпіонат Європи Збірна України жіночий футбол Наталія Зінченко Дарина Апанащенко Натія Панцулая Ірина Саніна Анна Петрик Ірина Подольська Любов Шматко Дарина Кравець Надія Куніна Таміла Хімич Ія Андрущак Ганна Вороніна Яна Калініна Тетяна Козлова Анастасія Філенко Ольга Бойченко Яна Малахова Анастасія Вороніна Юлія Христюк
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