Жіноча збірна України з футболу розгромила Грецію в кваліфікації Євро-2022



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Українки повернулися в боротьбу за вихід на Євро після невдалого старту Світлина - Павло Кубанов, ФФУ

Українки забили чотири м’ячі без відповіді

У черговому поєдинку кваліфікації Євро-2022 жіноча збірна України на виїзді забила чотири м'ячі у ворота команди Греції.

Греція — Україна — 0:4

Голи: 0:1 – Панцулая (5). 0:2 – Кравець (29). 0:3 – Кравець (55). 0:4 – Куніна (83)

Греція: Папаконстантіну, Мітку, Зерва (Піціу, 64), Страдзалі, Какабукі (к) (Морайту, 63), Сідіра (Нефру, 75), Марку (Пуліу, 33), Спірідоніду, Ґацу, Хамаліду (Саррі, 75), Патерна

Україна: Саніна, Петрик (Подольська, 74), Філенко (А. Вороніна, 80), Калініна (Малахова, 46), Козлова (Христюк, 80), Куніна, Панцулая, Шматко, Андрущак (к) (Г. Вороніна, 60), Хімич, Кравець. Тренер - Наталія Зінченко

Суддя: С. Схукрула (Нідерланди)

Попередження: Ґацу (28), Мітку (85), Страдзалі (90+3)

27 жовтня. Афіни. Стадіон «Апостолос Ніколаїдіс»

У попередньому матчі відбору синьо-жовті здобули перемогу над Ірландією, однак для збереження шансів на вихід на чемпіонат Європи потрібно було здобувати три очки й у Афінах. Ситуація ускладнювалася пошкодженнями в Панцулаї та Андрущак, які, утім, вийшли у стартовому складі, а також виявленим Covid-19 в лідерки команди Дарини Апанащенко та Ольги Бойченко. Хоч у підсумку до Греції відправилися лише 18 наших дівчат, це не завадило їм показати гідну гру.

Українки швидко повели в рахунку. На п’ятій хвилині після флангової подачі Філенко відзначилася ударом головою Панцулая. Гості продовжили володіти ініціативою й тиснути, небезпечний момент на добиванні втратила Козлова. На 29-й хвилині синьо-жовті подвоїли свою перевагу: Шматко пробила зі штрафного, голкіпер гречанок парирувала м’яч у поперечину, а першою на добиванні виявилася Кравець.

Малюнок на полі у другому таймі майже не змінився. Гречанки ніяк не могли створити гостроту біля воріт Саніної, тоді як українки відзначилися ще двічі. Спершу на 55-й хвилині Кравець оформила дубль після подачі Куніної з кутового, а під кінець зустрічі сама Куніна замкнула фланговій крос від Шматко.

У підсумку збірна України здобула переконливу перемогу в Афінах. Тепер від другого місця у групі, яке посідає Ірландія, нашу команду відділяє лише один пункт. Для продовження боротьби за вихід на Євро-2022 синьо-жовтим в останньому поєдинку треба обіграти чорногорок та сподіватися, що ірландки не переможуть німкень. Німеччина вже забезпечила собі перемогу в квінтеті, вигравши шість матчів з шести.

Матч із Чорногорією удома Україна проведе 1 листопада.

Додамо, що із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господарки турніру приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три найкращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.

23 квітня виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи серед національних жіночих збірних. Таким чином, Євро в Англії відбуватиметься в період із 6-31 липня 2022 року.