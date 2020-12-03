Жіноча збірна України з футболу вийшла у плей-оф відбору до Євро-2022 (відео)

В заключному поєдинку групового турніру наші співвітчизниці перемогли чорногорок

Жіноча збірна України з футболу вийшла у плей-оф кваліфікації Євро-2022. Після невдалого старту у відбірному турнірі українки виправилися по ходу справи. Щоб посісти в групі друге місце і продовжити боротьбу, підопічним Наталії Зінченко на київській «Оболонь-Арені» потрібно було перемагати чорногорок.

Україна – Чорногорія – 2:1

Голи: 1:0 – Басанська (5, з пенальті). 1:1 – Джоковіч (6) 2:1 – Куніна (74)

Україна: Самсон – Басанська (Петрик, 46), Шматко, Кравець, Філенко – Хімич, Андрущак (Овдійчук,46) – Андрухів (Калініна, 62), Козлова (Кравчук, 84), Куніна (Гірин, 90+2) – Панцулая

Чорногорія: Чабаркапа – Джукіч, Божіч, Булатовіч, Поповіч – Карлічіч, Вуядіновіч (Мараш, 56), Джоковіч (Радуновіч, 89) – Тошковіч, Дешіч, Куч (Бечіч, 80)

Суддя: Фріда Нільсен (Данія)

Попередження: Басанська (12), Панцулая (63), Петрик (90+4) – Джукіч (22), Божич, 41, Куч, 45, Джокович, 82, Мараш, 86

На 41-й хвилині попереджена, на 48-й хвилині вилучена (друге попередження) Божіч

Команди досить швидко обмінялися голами. На п’ятій хвилині Басанська реалізувала пенальті, зароблений Панцулаєю, однак незабаром Джоковіч після передачі з правого флангу зрівняла рахунок.

На початку другого тайму Божіч полегшила завдання для українок, отримавши другу жовту картку. У чисельній більшості господарки притисли чорногорок до їхніх володінь. Синьо-жовті завдали кількох небезпечних ударів повз ворота, а на 74-й хвилині нарешті вийшли вперед: Куніна замкнула подачу Овдійчук із лівого флангу.

Паралельний поєдинок завершився перемогою збірної Німеччини над Ірландією з рахунком 3:1. Таким чином, жіноча збірна України фінішувала в кваліфікації до чемпіонату Європи-2022 на другій позиції в групі, потрапивши тим самим до рейтингу представників дев'яти груп.

У Німеччини максимальна кількість – 24 очки. Україна з 15-ма пунктами випередила Ірландію, яка набрала 13 очок.

Поєдинки плей-оф відбудуться 5-13 квітня 2021 року. Жеребкування відбудеться після того, як будуть визначені усі учасниці цієї стадії.