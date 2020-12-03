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    Жіноча збірна України з футболу вийшла у плей-оф відбору до Євро-2022 (відео)

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    Українки мають підстави відсвяткувати. Вони продовжують боротьбу за Євро - Жіноча збірна України з футболу вийшла у плей-оф відбору до Євро-2022 (відео)
    Українки мають підстави відсвяткувати. Вони продовжують боротьбу за Євро
    Світлина - ФФУ

    В заключному поєдинку групового турніру наші співвітчизниці перемогли чорногорок

    Жіноча збірна України з футболу вийшла у плей-оф кваліфікації Євро-2022. Після невдалого старту у відбірному турнірі українки виправилися по ходу справи. Щоб посісти в групі друге місце і продовжити боротьбу, підопічним Наталії Зінченко на київській «Оболонь-Арені» потрібно було перемагати чорногорок.

    Україна – Чорногорія – 2:1

    Голи: 1:0 – Басанська (5,  з пенальті). 1:1 – Джоковіч (6) 2:1 – Куніна (74)

    Україна: Самсон – Басанська (Петрик, 46), Шматко, Кравець, Філенко – Хімич, Андрущак (Овдійчук,46) – Андрухів (Калініна, 62), Козлова (Кравчук, 84), Куніна (Гірин, 90+2) – Панцулая

    Чорногорія: Чабаркапа – Джукіч, Божіч, Булатовіч, Поповіч – Карлічіч, Вуядіновіч (Мараш, 56), Джоковіч (Радуновіч, 89) – Тошковіч, Дешіч, Куч (Бечіч, 80)

    Суддя: Фріда Нільсен (Данія)

    Попередження: Басанська (12), Панцулая (63), Петрик (90+4) – Джукіч (22), Божич, 41, Куч, 45, Джокович, 82, Мараш, 86

    На 41-й хвилині попереджена, на 48-й хвилині вилучена (друге попередження) Божіч

    Команди досить швидко обмінялися голами. На п’ятій хвилині Басанська реалізувала пенальті, зароблений Панцулаєю, однак незабаром Джоковіч після передачі з правого флангу зрівняла рахунок.

    На початку другого тайму Божіч полегшила завдання для українок, отримавши другу жовту картку. У чисельній більшості господарки притисли чорногорок до їхніх володінь. Синьо-жовті завдали кількох небезпечних ударів повз ворота, а на 74-й хвилині нарешті вийшли вперед: Куніна замкнула подачу Овдійчук із лівого флангу.

    Паралельний поєдинок завершився перемогою збірної Німеччини над Ірландією з рахунком 3:1. Таким чином, жіноча збірна України фінішувала в кваліфікації до чемпіонату Європи-2022 на другій позиції в групі, потрапивши тим самим до рейтингу представників дев'яти груп.

    У Німеччини максимальна кількість – 24 очки. Україна з 15-ма пунктами випередила Ірландію, яка набрала 13 очок.

    Поєдинки плей-оф відбудуться 5-13 квітня 2021 року. Жеребкування відбудеться після того, як будуть визначені усі учасниці цієї стадії.

     Читайте також: Євро-2022: жіноча збірна України здобула першу перемогу у відборі
    Теги: чемпіонат Європи Збірна України жіночий футбол Наталія Зінченко Вероніка Андрухів Ольга Овдійчук Натія Панцулая Катерина Самсон Ольга Басанська Анна Петрик Любов Шматко Дарина Кравець Надія Куніна Таміла Хімич Ія Андрущак Ніколь Козлова Яна Калініна Анастасія Філенко Роксолана Кравчук Вікторія Гірин
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