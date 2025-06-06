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Україна сріблом завершила чемпіонат Європи з артистичного плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна сріблом завершила чемпіонат Європи з артистичного плавання
За свій виступ дівчата отримали 202.7965 бала

Завдяки двом срібним нагородам українки посіли шосте місце в загальнокомандному заліку

У португальському Фуншалі завершився перший в історії окремий чемпіонат Європи з синхронного плавання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Після срібної нагороди в груповій технічній програмі українки піднялися на другу сходинку п’єдесталу пошани в групових змаганнях акробатичної програми.

Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська, Єлизавета Лимар та Анастасія Шмоніна стали віцечемпіонками Європи!

За свій виступ дівчата отримали 202.7965 бала – на 5.6644 бала менше, ніж переможниці з Італії, але на 0.1073 бала більше, ніж команда Іспанії, яка стала третьою.

Завдяки двом срібним нагородам українки посіли шосте місце в загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: синхронне плавання спорт

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