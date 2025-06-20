Дружина Сидорчука назвала жартівливу причину візиту родини гравця до України

У сезоні 2024/25 Сергій виступав у бельгійському «Вестерло»

Анна Сидорчук: Хто повертає українців додому – стоматолог

Родина екскапітана «Динамо» Сергія Сидорчука приїхала із Бельгії до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на football.konkurent.ua.

Про візит до України повідомила дружина футболіста Анна в Instagram-сторіз.

У дописі вона пожартувала: «Хто повертає українців додому – стоматолог».

Сидорчук із 2012 до 2023 року захищав кольори київського «Динамо» , вигравши з клубом чимало трофеїв: тричі чемпіонат УПЛ, тричі Кубок та Суперкубок України.

У сезоні 2024/25 Сергій виступав у бельгійському «Вестерло», де провів 17 матчів, відзначившись двома голами та двома асистами. Його клуб завершив чемпіонат на восьмій позиції.

Нагадаємо, Сергій Сидорчук розповів про стосунки із колишнім захисником московського «Динамо» та збірною Росії Романом Нойштедтером.