Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Дружина Сидорчука назвала жартівливу причину візиту родини гравця до України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Дружина Сидорчука назвала жартівливу причину візиту родини гравця до України
У сезоні 2024/25 Сергій виступав у бельгійському «Вестерло»

Анна Сидорчук: Хто повертає українців додому – стоматолог

Родина екскапітана «Динамо» Сергія Сидорчука приїхала із Бельгії до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на football.konkurent.ua.

Про візит до України повідомила дружина футболіста Анна в Instagram-сторіз.

У дописі вона пожартувала: «Хто повертає українців додому – стоматолог».

Сидорчук із 2012 до 2023 року захищав кольори київського «Динамо» , вигравши з клубом чимало трофеїв: тричі чемпіонат УПЛ, тричі Кубок та Суперкубок України.

У сезоні 2024/25 Сергій виступав у бельгійському «Вестерло», де провів 17 матчів, відзначившись двома голами та двома асистами. Його клуб завершив чемпіонат на восьмій позиції.

Нагадаємо, Сергій Сидорчук розповів про стосунки із колишнім захисником московського «Динамо» та збірною Росії Романом Нойштедтером

 

Теги: Сергій Сидорчук НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Васкес наполягає, що між нею та Ямалом немає жодних романтичних відносин
Неповнолітній Ямаль був помічений на відпочинку з 29-річною блогеркою: коментар дівчини
Сьогодні, 15:18
Поєдинок Іспанія – Франція у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
Іспанія – Франція: де дивитися півфінал Ліги націй
5 червня, 12:57
Усю тренерську кар'єру Зідан провів у системі «Реала»
Зідан відмовився від 100 млн євро, які йому пропонував саудівський клуб – ЗМІ
2 червня, 13:17
У складі міланського клубу Хакімі грав у сезоні 2020/21
Хакімі відзначився унікальним досягненням у фіналі Ліги чемпіонів
1 червня, 21:53
Фінал Ліги конференцій у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Бетіс» – «Челсі»: де та коли дивитися фінал Ліги конференцій
28 травня, 18:02
«З дитинства за «Зеніт»!», – підписав фото Роман Ротенберг
Підсанкційний російський олігарх опублікував фото з футболістом-зрадником Тимощуком
28 травня, 08:20
У квітні 2023 року Туран розпочав тренерську кар'єру, очоливши турецький «Еюпспор»
«Шахтар» отримав нового головного тренера
27 травня, 21:49
Українські легіонери зіграли чергові поєдинки
Фінішували всі, окрім Зубкова. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України
26 травня, 14:12
Лука Модріч з 2012 року виступає за «Реал»
Легенда «Реала» може залишити клуб – ЗМІ
22 травня, 12:56

Скотч. Спорт

Дружина Сидорчука назвала жартівливу причину візиту родини гравця до України
Дружина Сидорчука назвала жартівливу причину візиту родини гравця до України
Користувачі мережі вважають, що гравець «Динамо» зустрічається з амбасадоркою «Шахтаря»
Користувачі мережі вважають, що гравець «Динамо» зустрічається з амбасадоркою «Шахтаря»
Перервалася серія. Четверта дитина футболіста Грізманна народилася не 8 квітня
Перервалася серія. Четверта дитина футболіста Грізманна народилася не 8 квітня
ЗМІ підозрюють зірку «ПСЖ» у романі з ексдружиною гравця «Галатасарая»
ЗМІ підозрюють зірку «ПСЖ» у романі з ексдружиною гравця «Галатасарая»
Британського каноїста усунули від змагань через контент на OnlyFans
Британського каноїста усунули від змагань через контент на OnlyFans
50 Cent потролив скандального репера P. Diddy на грі НБА
50 Cent потролив скандального репера P. Diddy на грі НБА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
30K
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
27K
Президент Ірану назвав єдиний вихід із конфлікту з Ізраїлем
26K
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
16K
Російський олігарх закликав «послати куди подалі керівництво МОК»

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua