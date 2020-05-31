Зі своїм статутом у чужий монастир. «Шахтар» поприбирав історичні банери «Динамо» на НСК «Олімпійський» (фото)



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«Шахтар» швидко позначив свою присутність у Києві Фото - Sport.ua

Донеччани почали диктувати умови в Києві

Донецький «Шахтар» на правах тимчасового господаря київського НСК «Олімпійський» зняв усі історичні плакати київського «Динамо» у підтрибунному приміщенні.

Про це повідомляє «Динамоманія» з посиланням на Telegram-канал «Шах і Шах».

«Гірники» також поміняли кутові прапорці і сітку воріт, «перефарбувавши їх у свої помаранчево-чорні кольори.

Мабуть, наступний крок - фарбування стін у помаранчево-чорні кольори

У самому матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги «Шахтар» здобув перемогу над «Динамо» з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що раніше через надмірне нав’язування своєї присутності в місті «Шахтар» не злюбили у Львові і команда переїхала у Харків. Там теж донеччани швидко перефарбували у свої штандарти стадіон «Металіст» і це теж, м’яко кажучи, не сподобалося прихильникам місцевої команди. Тепер «Шахтар» вирішив дограти завершення чемпіонату-2019/2020 на домашній арені київського «Динамо» - НСК «Олімпійський». Так «Шахтареві» зручніше, бо тренується він у Києві.