Зірка «Барселони» Агуеро завершив кар’єру через проблеми з серцем

33-річний нападник на пресконференції не зміг стримати сліз

Форвард «Барселони» Серхіо Агуеро завершив професійну кар'єру. 33-річний футболіст, якому нещодавно відкрили пам’ятник на «Етіхад» де він грав за «Манчестер Сіті» протягом 10 років, заявив про своє рішення на прес-конференції. Аргентинець пішов з футболу через проблеми із серцем. Під час зустрічі з журналістами Агуеро довго не міг стримати сліз.

Нагадаємо, нападника було замінено в першому таймі матчу 12-го туру іспанської Прімери з «Алавесом» (1:1) через тахікардію. Вона була невеликою, аргентинця прибрали з поля як запобіжний захід. Після матчу повідомлялося, що Агуеро почувається добре. Пізніше стало відомо, що форвард вибув з ладу щонайменше на три місяці через проблеми із серцем.

Аргентинець перейшов до «Барселони» у липні цього року. Футболіст перебрався в каталонський клуб із «Манчестер Сіті» на правах вільного агента.