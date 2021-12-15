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    «Дженоа» Шевченка здобула першу перемогу

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    &laquo;Дженоа&raquo; вийшов до 1/16 фіналу Кубку Італії - «Дженоа» Шевченка здобула першу перемогу

    «Дженоа» вийшов до 1/16 фіналу Кубку Італії

    фото з відкритих джерел

    В 1/8 фіналу Кубку Італії команда з Генуї зустрінеться з колишнім клубом українця «Міланом»

    У матчі 1/16 фіналу розіграшу Кубку Італії «Дженоа» здобула першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка. Команда українця приймала «Салернітану» і пройшла в наступний раунд завдяки голу нападника Калеба Екубана на 76-й хвилині зустрічі – 1:0.

    «Дженоа» вийшов до 1/8 фіналу, де зустрінеться з колишнім клубом Шевченка «Міланом». Зустріч відбудеться 12 січня 2022 року.

    «Ця перемога – полегшення для всієї команди. Ми заслужили на цей успіх. У першому таймі ми мали багато можливостей забити, але чогось не вистачало, як і в попередніх матчах. Потрібно працювати набагато більше. У другій половині ми фізично просіли, але внесені зміни дали змогу повернутися до гри.

    Трансферний ринок? Ми будуємо плани із новим спортивним директором, який зараз приїхав. У наступних двох матчах ми маємо зіграти з такими складними суперниками, як «Лаціо» та «Аталанта», а потім ми подумаємо про трансферний ринок», – наводить слова Шевченка журналіст Джанлука ді Марціо на своєму офіційному сайті.

    Шевченко став головним тренером «Дженоа» 7 листопада. У тренерській кар'єрі наставник встиг попрацювати головним тренером у збірній України, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Мілан»
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    «Дженоа» Шевченка здобула першу перемогу