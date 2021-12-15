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    Захисник збірної України став гравцем англійського «Евертона»

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    Віталій Миколенко грою довів, що здатен грати в провідній футбольній лізі світу - Захисник збірної України став гравцем англійського «Евертона»
    Віталій Миколенко грою довів, що здатен грати в провідній футбольній лізі світу
    фото з відкритих джерел

    Віталій Миколенко виступатиме в англійській Прем’єр-лізі

    22-річний захисник «Динамо» і збірної України Віталій Миколенко переїжджає на туманний Альбіон. Футболіст уклав контракт з англійським «Евертоном» і найближчим часом приєднається до нової команди. Про це повідомляє румунське видання Playsport.ro.

    За інформацією джерела, «Евертон» заплатив «Динамо» за трансфер гравця 23 млн євро. Це – одна з найуспішніших угод в історії українського клубу. Рекорд належить Андрію Ярмоленку, за якого дортмундська «Боруссія» заплатила 25 млн євро.

    В «Динамо» на лівому фланзі захисту Миколенка має замінити Владислав Дубінчак, який наразі виступає на орендних правах за «Дніпро-1».

    Віталій є вихованцем «Динамо». За першу команду дебютував у 18-річному віці. У 19 років зіграв перший матч за національну команду України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Миколенко ФК «Евертон»
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    Захисник збірної України став гравцем англійського «Евертона»