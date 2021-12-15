Захисник збірної України став гравцем англійського «Евертона»

Віталій Миколенко грою довів, що здатен грати в провідній футбольній лізі світу

Віталій Миколенко виступатиме в англійській Прем’єр-лізі

22-річний захисник «Динамо» і збірної України Віталій Миколенко переїжджає на туманний Альбіон. Футболіст уклав контракт з англійським «Евертоном» і найближчим часом приєднається до нової команди. Про це повідомляє румунське видання Playsport.ro.

За інформацією джерела, «Евертон» заплатив «Динамо» за трансфер гравця 23 млн євро. Це – одна з найуспішніших угод в історії українського клубу. Рекорд належить Андрію Ярмоленку, за якого дортмундська «Боруссія» заплатила 25 млн євро.

В «Динамо» на лівому фланзі захисту Миколенка має замінити Владислав Дубінчак, який наразі виступає на орендних правах за «Дніпро-1».

Віталій є вихованцем «Динамо». За першу команду дебютував у 18-річному віці. У 19 років зіграв перший матч за національну команду України.