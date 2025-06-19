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Зірка «Реала» потрапив до лікарні у США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Зірка «Реала» потрапив до лікарні у США
Мбаппе у цьому сезоні у всіх турнірах у складі «Реала» забив 43 голи у 56 матчах
фото: Reuters

Кіліан Мбаппе страждає від гострого гастроентериту

Мадридський «Реал» на офіційному сайті повідомив, що нападника Кіліана Мбаппе відправили до шпиталю в Сполучених Штатах Америки. Про це інформує «Главком».

«Наш гравець Кіліан Мбаппе страждає від гострого гастроентериту і був ушпиталений для проходження низки аналізів та відповідного курсу лікування», – йдеться в заяві клубу.

Раніше 26-річний Кіліан Мбаппе через хворобу пропустив зустріч 1-го туру клубного чемпіонату світу 2025 року із саудівським «Аль-Хілялем».

«Реал» стартував на турнірі в США з нічийного результату – 1:1. У неділю, 22 червня, у матчі 2-го туру мадридці зіграють із мексиканською «Пачукою». Початок гри о 22:00 за київським часом.

Мбаппе у цьому сезоні у всіх турнірах у складі «Реала» забив 43 голи у 56 матчах.

Нагадаємо, гравець «Ювентуса» Тімоті Веа назвав дивним прийом команди у президента США Дональда Трампа.

Італійський клуб прибув до США для участі у клубному чемпіонаті світу. Гравці та представники менеджменту «Юве» зустрілися з американським президентом у Білому домі.

На зустрічі Трамп запитував гравців «Ювентуса» про трансгендерів і заявляв, що люди повинні приїжджати до США легально.

«Для мене це стало сюрпризом, чесно кажучи. Нам сказали, що треба їхати, і я не мав іншого вибору. Це було трохи дивно. Коли він почав говорити про політику, Іран і все інше, думки були приблизно такі: «Чуваче, я просто хочу грати у футбол», – сказав американський півзахисник «Ювентуса» Веа.

Теги: Кіліан Мбаппе ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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