«Чуваче, я просто хочу грати у футбол». Гравець «Ювентуса» розповів про зустріч з Трампом

Тренер Тудор, а також гравці Веа, Маккені, Гатті, Локателлі та Влахович були присутні на зустрічі з Трампом

На зустрічі Трамп запитував гравців «Ювентуса» про трансгендерів

Гравець «Ювентуса» Тімоті Веа назвав дивним прийом команди у президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Італійський клуб прибув до США для участі у клубному чемпіонаті світу. Гравці та представники менеджменту «Юве» зустрілися з американським президентом у Білому домі.

На зустрічі Трамп запитував гравців «Ювентуса» про трансгендерів і заявляв, що люди повинні приїжджати до США легально.

«Для мене це стало сюрпризом, чесно кажучи. Нам сказали, що треба їхати, і я не мав іншого вибору. Це було трохи дивно. Коли він почав говорити про політику, Іран і все інше, думки були приблизно такі: «Чуваче, я просто хочу грати у футбол», – сказав американський півзахисник «Ювентуса» Веа.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам.

Як повідомлялося, Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.