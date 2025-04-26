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Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги
На висоті 1.97 м Магучіх здобула перемогу над австралійськими стрибунками
фото: AP

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 3 травня у Шанхаї

У китайському Сямені розпочався сезон Діамантової ліги – найбільших комерційних змагань з легкої атлетики. Участь у ньому взяли дві українки – стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх, чинна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту, стартувала у сезоні Діамантової ліги в статусі 3-разової переможниці фіналу змагань. Разом з Левченко українська стрибунка у висоту боролася за перемогу на етапі у Сямені з головними суперницями – австралійками Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, які здобули срібло та бронзу Олімпіади-2024.

Для Магучіх змагання у Сямені стали другою очною зустріччю у 2025 році після чемпіонату світу в приміщенні. Тоді обидві австралійки випередили Магучіх (Оліслагерс здобула золото), а сама українка, яка змагалася у фіналі з дискомфортом у нозі, здобула бронзу.

До етапу в Сямені лідеркою сезону підходила Оліслагерс: вже стрибала на відкритому повітрі, взявши висоту 2.01 м. Таку ж планку у 2025 році долала і Магучіх, однак її результат було зафіксовано у приміщенні.

Як минули змагання у жіночих стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги

За підсумками виступів стрибунок на стартових трьох планках змагання продовжили сім легкоатлеток. Серед них була і Юлія Левченко, яка лише на планці 1.84 м використала додаткову спробу. Ярослава Магучіх, як і Нікола Оліслагерс, розпочинали змагання з висоти 1.91 м.

Вдалося Левченко взяти і висоту 1.91 метра. Причому українська стрибунка цим результатом оновила особистий рекорд сезону – у лютому, на чемпіонаті України, брала висоту 1.90 м.

Проте вже на висоті 1.94 м у секторі залишилися лише Магучіх, Оліслагерс та Паттерсон. Левченко не змогла подолати планку з жодної із трьох спроб, однак втримала четверте місце завдяки меншій кількості використаних стрибків.

А вже на висоті 1.97 м Магучіх здобула перемогу над австралійськими стрибунками – з першої ж спроби подолала планку. Натомість ані Паттерсон, ані Оліслагерс її не взяли.

Магучіх намагалася оновити рекорд змагань у Сямені та замовила планку 2.03 м. Втім з трьох спроб вона її не подолала.

Діамантова ліга. Сямень. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м
  2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.94 м
  3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.94 м
  4. Юлія Левченко (Україна) – 1.91 м

Що означає результат Ярослави Магучіх

20-та перемога в кар'єрі на етапах Діамантової ліги. Вперше Магучіх виграла змагання Діамантової ліги у травні 2019 року.

Дев'ята поспіль перемога для Магучіх на етапах Діамантової ліги. Востаннє українка не вигравала змагання у липні 2023 року в Монако – тоді посіла третє місце.

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 3 травня у Шанхаї. На нього теж заявлена участь Магучіх і Левченко.

Нагадаємо, українські фехтувальники відкрили лік золотим нагородам на чемпіонаті Європи U-23, що проходить в Таллінні (Естонія)

Джерело
Теги: Юлія Левченко Діамантова ліга Ярослава Магучіх легка атлетика

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