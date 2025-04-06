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16-річна Онофрійчук виграла «золото» Кубка світу з художньої гімнастики у багатоборстві

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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16-річна Онофрійчук виграла «золото» Кубка світу з художньої гімнастики у багатоборстві
Онофрійчук здобула перше «золото» етапів Кубка світу
фото: Федерація художньої гімнастики України/Марія Музиченко

Крім перемоги у багатоборстві Таїсія відібралася до чотирьох фіналів змагань

Українка Таїсія Онофрійчук виграла дебютне «золото» етапу Кубка світу з художньої гімнастики. Сталося це у змаганнях з багатоборства в болгарській Софії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Етап в Софії став другим на Кубку світу 2024/25. Україну у індивідуальних змаганнях представляли дві призерки Гран-прі – абсолютна чемпіонка етапу в Тьєні Таїсія Онофрійчук, а також бронзова призерка у багатоборстві Поліна Каріка.

Як виступили українки на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Софії

16-річна Онофрійчук показала найкращий результат у кваліфікації всіх чотирьох дисциплін: у вправах з обручем (29.800), булавами (29.000), м'ячем (28.100) й стрічкою (27.550).

За підсумками кваліфікації Онофрійчук отримала 114.450 бала, завдяки чому здобула «золото» у багатоборстві етапу Кубка світу. Українка випередила болгарку Стільяну Ніколову на 3.800 бала у боротьбі за перемогу.

Поліна Каріка за результатами кваліфікацій посіла 12-ту сходинку в багатоборстві, отримавши 104.550 бала.

Кубок світу з художньої гімнастики (Софія, Болгарія). Особисте багатоборство, жінки: топ-3

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 114.450 бала
  2. Стільяна Ніколова (Болгарія) – 110.650
  3. Тахміна Ікромова (Узбекистан) — 109.850

Для 16-річної Онофрійчук це перше «золото» етапів Кубка світу. До цього гімнастка, яка дебютувала на змаганнях у минулому сезоні, мала у активі «срібло» вправ з булавами, бронзові медалі у вправах з м'ячем та стрічкою у Баку, а також «бронзу» у вправах зі стрічкою в Софії.

Крім перемоги у багатоборстві Таїсія відібралася до чотирьох фіналів змагань, тоді як Поліна Каріка виступатиме у вирішальному раунді вправ з булавами.

Фінали етапу Кубка світу з художньої гімнастики відбудуться у неділю, 6 квітня.

Нагадаємо, жіноча збірна України з гандболу припинила співпрацю з головним тренером команди Борисом Чижовим.

Теги: спорт художня гімнастика

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