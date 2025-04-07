Онофрійчук здобула три нагороди в особистих дисциплінах на етапі Кубка світу

Онофрійчук здобула «золото» у вправах зі стрічкою, набравши за свій виступ 27.450 балів

Онофрійчук здобула «золото» у вправах зі стрічкою, набравши за свій виступ 27.450 балів

У болгарській Софії завершився перший етап Кубка світу з художньої гімнастики сезону-2025. На етапі збірна України завоювала чотири нагороди – усі на рахунку Таїсії Онофрійчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До заявки України на Кубку світу у Болгарії в індивідуальних вправах увійшли дві спортсменки: Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка. У команді Україну представили Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

У перший день змагань українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула дебютне «золото» на рівні Кубка світу – тріумфувала у багатоборстві. Змагання продовжились фіналами у команді та особистих дисциплінах в окремих видах, де українки вибороли ще три нагороди.

Як виступили українки на першому етапі Кубка світу з художньої гімнастики

Онофрійчук здобула «золото» у вправах зі стрічкою, набравши за свій виступ 27.450 балів. Найближчу переслідувачку – полячку Ліліану Левінську – українка випередила на 0.450 бала. Довершила подіум американка Рін Кіз із результатом 26.950.

Вправи з булавами став єдиним фіналом в окремих видах, де Україну представили дві гімнастки. Поліна Каріка набрала за свій виступ 26.850 балів та зупинилась за крок від подіуму – посіла четверте місце. Натомість Онофрійчук стала чемпіонкою у вправах з булавами із результатом 28.900 балів.

До трьох золотих нагород Онофрійчук додала також одне «срібло» етапу: фінішувала другою у вправах з обручем, заробивши 28.850 балів. Від чемпіонки Стіляни Ніколової з Болгарії українку відділили лише 0.65 бали.

Вправи з м'ячем – єдина дисципліна, в якій Таїсія не здобула медалі. Онофрійчук посіла п'яту сходинку із результатом 26.400 балів. «Золото» дисципліни забрала Ніколова, обійшовши українку на 2.55 бали.

У команді Україна жодного разу не змогла піднятись на подіум. «Синьо-жовті» фінішували п'ятими в усіх дисциплінах: в багатоборстві набрали 40.750 балів, у вправах з п'ятьма стрічками показали результат у 20.300 балів, а у фіналі з трьома м'ячами і двома обручами – 20.850 балів.

Етап Кубка світу з художньої гімнастики (Софія, Болгарія): усі результати українок

Особисте багатоборство: «золото» – Таїсія Онофрійчук; 12-те місце – Поліна Каріка

Булави: «золото» – Таїсія Онофрійчук; 4-те місце – Поліна Каріка

Стрічка: «золото» – Таїсія Онофрійчук

Обруч: «срібло» – Таїсія Онофрійчук

М'яч: п'яте місце – Таїсія Онофрійчук

Багатоборство: п'яте місце – збірна України (Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна, Олександра Ющак, Лейла Юсіфзаде)

Групові вправи з 5 стрічками: п'яте місце –— збірна України

Групові вправи з 3 м'ячами і 2 обручами: п'яте місце – збірна України

Другий етап Кубка світу з художньої гімнастики відбудеться 18-20 квітня в азербайджанському Баку.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук виграла дебютне «золото» етапу Кубка світу з художньої гімнастики. Сталося це у змаганнях з багатоборства.