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ЗСУ ліквідували титулованого російського легкоатлета – він мав порушення інтелекту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ ліквідували титулованого російського легкоатлета – він мав порушення інтелекту
Захисники України ліквідували Правду у Курській області

Окупант Правда мав розряд «майстер спорту Росії» (спорт осіб з порушення інтелекту)

Сили оборони ліквідували російського спортсмена Олександра Правду. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Правда народився 29 червня 2001 року. Він мав спортивний розряд «майстер спорту Росії» (спорт осіб з порушення інтелекту).

«Главкому» вдалося з'ясувати, що Правда був багаторазовим призером чемпіонатів Росії та Липецької області з легкої атлетики серед осіб з порушенням інтелекту. Також він був переможцем чемпіонату Росії з веслування (індор) серед осіб з інтелектуальними порушеннями.

Російські пропагандистські ресурси зазначають, що окупант був добровольцем. Також він був нагороджений Орденом Святого Георгія.

Захисники України ліквідували Правду у Курській області.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.

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Теги: росія окупанти війна спорт

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