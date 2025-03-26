Ексукраїнський шахіст погорів на шахрайстві у туалеті: деталі скандалу

Строк дискваліфікації Шевченка продовжено до жовтня 2026 року

Колишнього українського шахіста Кирила Шевченка було дискваліфіковано на три роки (один з яких умовно) за шахрайство рішенням комісії з етики та дисципліни Міжнародної шахової федерації (FIDE). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт FIDE.

Шевченко, який нині виступає за Румунію, опинився під підозрою під час другого раунду чемпіонату Іспанії, коли він грав проти Франсіско Вальєхо. Члени оргкомітету помітили, що Шевченко неодноразово заходив до туалету і щоразу чекав на звільнення конкретної кабінки, навіть коли інші були вільні. Пізніше в цій кабінці виявили мобільний телефон і записку: «Не чіпати! Цей телефон залишили, щоб власник міг відповісти на дзвінок уночі!».

Арбітри порівняли почерк на записці з протоколами перших двох раундів Шевченка і виявили схожість у почерку та чорнилі. У результаті його результати в перших двох партіях були анульовані, а самого шахіста відсторонили від участі в турнірі.

У жовтні минулого року комісія з етики дискваліфікувала Шевченка до січня 2025 року. Однак у середу, 26 березня, стало відомо, що строк дискваліфікації продовжено до жовтня 2026 року. Розглядалася можливість позбавлення Шевченка звання гросмейстера, але оскільки він визнав провину і співпрацював зі слідством, це рішення не ухвалили.

Водночас комісія FIDE із чесної гри не підтримала рішення комісії з етики.

«Будь-яке покарання за порушення принципів чесної гри має бути потужним стримуючим фактором, зміцнюючи позицію FIDE щодо нульової терпимості до шахрайства. Це рішення здається занадто м'яким і не повною мірою відображає нашу відданість принципам чесної гри у шахах. Ми ретельно вивчимо це питання і вирішимо, чи подавати апеляцію у встановлений термін», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, участь російської бігунки Дарьї Ядерної в Токійському марафоні спровокував гучний скандал – її було викрито у шахрайстві.

Час росіянки на Токійському марафоні – 2 години 46 хвилин 42 секунди – став найкращим серед всіх росіянок. Однак він був анульований, а саму її виключено з протоколу змагань через порушення правил.

З'ясувалося, що Ядерная, яка посіла 47-е місце у загальному заліку, спеціально скоротила дистанцію. Організатори з'ясували: росіянка пропустила кілька контрольних точок, а згодом зрізала маршрут.