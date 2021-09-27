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    Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм з Джошуа відповідав українською

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    Олександр Усик традиційно станцював після перемоги - Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм з Джошуа відповідав українською
    Олександр Усик традиційно станцював після перемоги
    Фото з відкритих джерел

    Боксеру перекладали запитання з англійської на українську, тому йому було незручно перейти на російську

    Олександр Усик, який переміг за очками володаря чотирьох чемпіонських поясів британського боксера Ентоні Джошуа і став найсильнішим боксером у надважкому дивізіоні, пояснив, чому перед поєдинком на запитання журналістів відповідав українською мовою. Про це він розповів після повернення з Лондона, де відбувся поєдинок.

    "Перекладачка перекладала мені українською мовою, і я подумав, що буде не дуже гарно, якщо я буду відповідати їй російською», – цитує слова Усика видання «Сегодня».

    Перемігши Джошуа, Усик став володарем поясів боксерських організацій версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

    В поєдинку в Лондоні Усик боксував у рукавицях з надписами «Сімферополь» і «Україна».

    Після перемоги взяв український прапор і станцював гопака.

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    Теги: Сімферополь Олександр Усик WBA
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    Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм з Джошуа відповідав українською