Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм з Джошуа відповідав українською

Боксеру перекладали запитання з англійської на українську, тому йому було незручно перейти на російську

Олександр Усик, який переміг за очками володаря чотирьох чемпіонських поясів британського боксера Ентоні Джошуа і став найсильнішим боксером у надважкому дивізіоні, пояснив, чому перед поєдинком на запитання журналістів відповідав українською мовою. Про це він розповів після повернення з Лондона, де відбувся поєдинок.

"Перекладачка перекладала мені українською мовою, і я подумав, що буде не дуже гарно, якщо я буду відповідати їй російською», – цитує слова Усика видання «Сегодня».

Перемігши Джошуа, Усик став володарем поясів боксерських організацій версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

В поєдинку в Лондоні Усик боксував у рукавицях з надписами «Сімферополь» і «Україна».

Після перемоги взяв український прапор і станцював гопака.