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    Усик став чемпіоном світу з боксу

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    Усик став чемпіоном світу з боксу
    Фото: скріншот

    Українець вирвав перемогу в останніх раундах

    Неймовірно! Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

    «Хочу передати привіт своїм дітям. Вони вболівали за мене. А те, що я робив у рингу, це заради господа, – сказав Усик. – Зараз я хочу додому. Я не думаю про реванш. В мене бажання бачити, як діти забруднюють одяг, дивитися, як вони підростають».

    «Прекрасна робота від Усика, – сказав після поєдинку мер Києва Віталій Кличко. – Він заслужив перемогу».

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    Бій пройшов з перевагою Джошуа. Але британець дуже обережно вів поєдинок. Одного разу удар Усика його похитнув, але чемпіон впорався. Розв'язка наступила на останніх секундах. Усик впіймав Ентоні в контратаці і затиснув його на канатах. Хотів добивати, але його зупинив гонг. Судді ж довго не думали. Всі віддали перемогу українцю.

    Детальніше: Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою .

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    В контракті прописаний пункт про реванш. Джошуа точно ним скористfється. Незабаром на нас очікує ще одне боксерське видовище.

    У ньому Олександр Усик захищатиме пояси WBA, IBF, WBO, IBO.

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    Усик став чемпіоном світу з боксу