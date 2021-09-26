Українець вирвав перемогу в останніх раундах

Неймовірно! Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

«Хочу передати привіт своїм дітям. Вони вболівали за мене. А те, що я робив у рингу, це заради господа, – сказав Усик. – Зараз я хочу додому. Я не думаю про реванш. В мене бажання бачити, як діти забруднюють одяг, дивитися, як вони підростають».

«Прекрасна робота від Усика, – сказав після поєдинку мер Києва Віталій Кличко. – Він заслужив перемогу».

Бій пройшов з перевагою Джошуа. Але британець дуже обережно вів поєдинок. Одного разу удар Усика його похитнув, але чемпіон впорався. Розв'язка наступила на останніх секундах. Усик впіймав Ентоні в контратаці і затиснув його на канатах. Хотів добивати, але його зупинив гонг. Судді ж довго не думали. Всі віддали перемогу українцю.

Детальніше: Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою .

В контракті прописаний пункт про реванш. Джошуа точно ним скористfється. Незабаром на нас очікує ще одне боксерське видовище.

У ньому Олександр Усик захищатиме пояси WBA, IBF, WBO, IBO.