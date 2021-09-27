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    Усик показав відео тренування за кілька хвилин до бою з Джошуа

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    Український боксер продемонстрував відмінну реакцію

    Олександр Усик, який у ніч на 26 вересня став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, показав тренування за лічені хвилини до бою з британцем Ентоні Джошуа.

    «За кілька хвилин до бою», – написав Усик у своєму «інстаграмі».

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    Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

    Усик переміг Джошуа та завоював титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в надважкій вазі. Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу українському боксерові – 116-112, 117-114, 115-113.

    34-річний Олександр Усик виступає в професійному боксі з 2013 року. На рахунку Олександра 19 перемог (в тому числі 13 нокаутом) в 19 боях. 31-річний Джошуа виграв 24 поєдинки (22 - нокаутом) і зазнав другої поразки в кар'єрі.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Усик показав відео тренування за кілька хвилин до бою з Джошуа