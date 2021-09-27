Усик та його автомобілі: на яких машинах їздить чемпіон світу з боксу (фото, відео)

У 2018 році Олександр Усик купив собі Lexus LX

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик володіє декількома дорогими автомобілями. Йому подобаються кросовери та позашляховики

У ніч на 26 вересня Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Напевно, український спортсмен отримав за двобій з британцем Ентоні Джошуа чималі гроші, за які зможе купити майже будь-який автомобіль. Але і до поєдинку українець дозволяв собі недешеві машини.

Остання відома покупка Олександра – великий спортивний німецький кросовер Audi RS Q8. Такий автомобіль коштує близько $160 тис. Відео нового автомобіля Усика з’явилося приблизно за місяць до чемпіонського поєдинку.

Q8 – це найбільший та найдорожчий кросовер Audi. А літери RS означають, що перед нами «заряджена» версія позашляховика.

Під капотом – 4-літровий двигун, який видає 600 кінських сил і 800 Нм крутного моменту. Мотор працює в парі з 8-ступінчастим «автоматом».

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У стандартне оснащення RS Q8 входять:

матричні світлодіодні фари;

чотиризонний клімат-контроль;

проекційний дисплей;

віртуальна приладова панель;

пневматична підвіска;

обробка салону штучною шкірою і алькантарою.

Це перший заряджений кросовер Усика. До цього він їздив на великому люксовому японському позашляховику Lexus LX. Фактично, це преміальна версія Toyota Land Cruiser 200.

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LX – також є найдорожчим позашляховиком Lexus. На момент покупки у 2018 році він коштував $110 тис. Фотографії дорогої покупки боксер виставив в Instagram.

«Довгоочікувана обновочка», – підписав фотографії спортсмен.

У 2019 році у Facebook було оприлюднено відео, як Lexus Олександра Усика штовхає інший відомий український спортсмен – олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

До Lexus LX Усик їздив на іншому великому та дорогому японському позашляховику – Land Cruiser 200. Це найбільший та найдорожчий всюдихід Toyota. Ба більше, це найдорожчий автомобіль японської марки в Україні.

Такими покупками іноді себе балують українські можновладці.

Toyota Land Cruiser 200

До речі, нещодавно в Україні дебютувала нове покоління Land Cruiser, яке отримало індекс 300.

До Land Cruiser у боксера був XC90 – найбільший кросовер шведської марки Volvo. Також Усик їздив на Skoda Octavia із зображенням легендарного боксера Мухаммеда Алі.

Олександр Усик та Volvo XC90

Також українського чемпіона бачили за кермом електричного кросовера Tesla Model X. Але інформації про те, що Усик колись був власником цього автомобіля, немає.