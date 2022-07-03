Зник футбольний журналіст Ящук, який служив у ЗСУ біля Лисичанська

Олег Ящук кілька років працює журналістом програми «Футбольний формат». Після початку повномасштабної агресії РФ пішов у ЗСУ

Востаннє Олег Ящук виходив на зв’язок 29 червня

Футбольний журналіст Олег Ящук зник біля Лисичанська.

Як повідомляють знайомі та колеги Олега, востаннє він виходив на зв’язок 29 червня.

Ящук знаходився на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

Олег Ящук вже кілька років працює журналістом програми «Футбольний формат», яка виходить на телеканалі «Еспресо». Після початку повномасштабної агресії РФ пішов у Збройні сили України.

Біля Лисичанська та у самому місті кілька днів точаться бої.

Нагадаємо, росіяни кинули на Лисичанськ значні сили, та закріплюються у районі міста.

Джерело: Трибуна