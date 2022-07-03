Шмигаль назвав головні переваги кандидатства України в ЄС

Близько 2 млрд євро грантової підтримки від Європейського Союзу щорічно виділяється на країни-кандидати

Надання Україні статусу країни-кандидата на входження до Європейського Союзу містить низку позитивних для держави моментів. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю lb.ua.

«Статус кандидата має низку переваг: перш за все, це доступ до європейських структур. Тобто Україна на рівні офіційних органів, осіб отримує доступ безпосередньо в інституції Європейської комісії, і ми починаємо вчитися працювати уже в інституціях Європейського Союзу. Це перший важливий момент, тому ще це підготовка до майбутнього членства: треба вміти жити в тих правилах і в тих інституціях», – сказав Шмигаль.

За словами очільника уряду, другим важливим моментом є фінансова допомога і підтримка у вигляді грантів, кредитів. На наступні сім років у Європейському Союзі закладено понад 14 млрд євро підтримки для країн-кандидатів, в середньому близько 2 млрд євро грантової підтримки від Європейського Союзу щорічно виділяється на країни-кандидати.

До того ж, як додав прем’єр-міністр, є інструменти іншої передвступної допомоги, в межах якої надається технічна допомога для розвитку, наприклад, сільських територій, сталого сільськогосподарського розвитку, різні галузеві підтримки.

«Крім цього, у нас відкриється доступ до Фонду солідарності Європейського Союзу. Це важливий фонд. Ми також неодноразово вели перемовини про доступ до нього з пані президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Що це означає? Коли був ковід, країни Європейського Союзу утворили Фонд солідарності, який мав наповнюватися коштами в розмірі до 800 мільярдів євро для підтримки і відновлення країн Європейського Союзу і країн-кандидатів від наслідків ковіду. Це вагомі інструменти для України, дуже корисні та привабливі», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років.