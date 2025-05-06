Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 6 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 6 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 22416 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1430 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 6 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 6 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 6 травня втратила:

  • особового складу – близько 959500 (+1430) осіб,
  • танків – 10766 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22416 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27431 (+61) од,
  • РСЗВ – 1377 (+1) од,
  • засоби ППО – 1155 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35142 (+145),
  • крилаті ракети – 3196 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47353 (+103) од,
  • спеціальна техніка – 3873 (+3).
Втрати ворога станом на ранок 6 травня
Втрати ворога станом на ранок 6 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 травня

  • В Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 6 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 6 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1168-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти втрати війна Азовське море ЗСУ море Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті. Мета окупантів №1
Ситуація на фронті. Мета окупантів №1
6 квiтня, 15:57
Сили Оборони України проводять операцію на території Білгородської області
Нова операція ЗСУ: що відбувається у Білгородській області?
8 квiтня, 14:20
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
У лютому 2024 року Хальбаєв підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну проти України
Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника
6 квiтня, 14:07
Паліса зазначив, що причини, чому деякі заявки не дійшли до підписання – досліджуються
Стало відомо, скільки українців підписали «контракт 18-24»
13 квiтня, 02:37
Колаборант Петро Прима упевнений, що через 15 років україни не буде
Тюрма – наче курорт. Як живуть та на що скаржаться окупанти у полоні
12 квiтня, 20:10
Подковін мав розряд «кандидат у майстри спорту»
На Білгородщині Сили оборони знищили боксера, який був командиром роти
11 квiтня, 11:15
Окупаційна влада готується надати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні
Росія готує нову тактику для наступів влітку та восени – ISW
27 квiтня, 10:06
Ситуація на фронті 5 травня
Лінія фронту станом на 5 травня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:56

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 6 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти планують прорив у двох районах Донеччини – ISW
Окупанти планують прорив у двох районах Донеччини – ISW
«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів
«Шахеди» вночі вдарили по Харкову 20 разів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
88K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
63K
Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову
46K
Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз
16K
Керівниця Національного авіаційного університету хоче продати його Милованову

Новини

Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua