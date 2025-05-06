Втрати ворога станом на 6 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1430 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 6 травня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 6 травня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 6 травня втратила:
- особового складу – близько 959500 (+1430) осіб,
- танків – 10766 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22416 (+5) од,
- артилерійських систем – 27431 (+61) од,
- РСЗВ – 1377 (+1) од,
- засоби ППО – 1155 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35142 (+145),
- крилаті ракети – 3196 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47353 (+103) од,
- спеціальна техніка – 3873 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 6 травня
- В Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них два продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1168-й день повномасштабної війни в Україні.
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