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Пєсков заявив, що Путін «чекає сигналу» від Києва щодо перемовин

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Пєсков заявив, що Путін «чекає сигналу» від Києва щодо перемовин
За словами речника Кремля, Росія нібито залишається відкритою для переговорів щодо України, «але м'яч не на стороні Москви»
фото: росЗМІ

Раніше Пєсков заявляв, що російський диктатор Путін готовий до переговорів з Україною нібито без попередніх умов

Російська Федерація чекає від Києва сигналу про відновлення прямих перемовин щодо миру. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком» з посиланнями на російські медіа.

Журналісти запитали у Пєскова – від кого Москва чекає сигнал про відновлення мирних переговорів.

«Від Києва принаймні. Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій», – заявив Пєсков.

За словами речника Кремля, Росія залишається відкритою для переговорів щодо України, «але м'яч не на стороні Москви, Київ поки не демонструє договороспроможність».

Раніше Пєсков заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. За словами Пєскова, відповідну заяву було зроблено на зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

«Путін на зустрічі з Віткоффом підтвердив готовність РФ до переговорів із Києвом без жодних попередніх умов», – пише ЗМІ з посиланням на Пєскова.

Раніше повідомлялося, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом. Як писало агентство Bloomberg, спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушуватиме це питання під час зустрічі з російським диктатором.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Путіну необхідно продемонструвати готовність припинити війну в Україні.

«Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Вважаю, що у нас є всі умови для досягнення домовленості. Я хочу, щоб він підписав її, завершив війну і просто повернувся до нормального життя», – сказав Трамп журналістам у Нью-Джерсі.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну проти України, адже жодних приготувань РФ до реальної тиші не фіксується. 

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Теги: путін Дмитро Пєсков війна переговори

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