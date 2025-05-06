Росія передала Індії зброю на тлі конфлікту з Пакистаном

«Ігла-С» є критично важливим елементом системи протиповітряного захисту збройних сил Індії

Росія передала Індії чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла-С» на суму близько $30 млн. Про це повідомляє India Today, передає «Главком».

Поставка відбулася на тлі погіршення ситуації в регіоні після теракту в Пахалгамі. У відповідь на загострення безпекової ситуації Індія активізує розгортання нових засобів протиповітряної оборони.

ПЗРК вже передано підрозділам армійської ППО та розміщено у зонах можливого загострення збройного конфлікту з Пакистаном. Комплекси призначені для ураження літаків, гелікоптерів і безпілотників на малих висотах.

За даними журналістів, «Ігла-С» є критично важливим елементом системи протиповітряного захисту індійських збройних сил. Крім того, Індія оголосила прискорений тендер на закупівлю ще 48 пускових установок і приблизно 90 ракет VSHORADS, що свідчить про подальше посилення її оборонних позицій.

Раніше ми писали, що Індія повністю припинила подачу води до Пакистану через греблю Багліхар, розташовану на річці Чинаб на союзній території Джамму та Кашмір. Про це повідомляє Hindustan Times, пише «Главком»

За даними газети, після тижня обговорень та проведення гідрологічних експертиз керівництво греблі пішло на такі кроки, скоротивши потоки води, які досягають Пакистану, на 90%. Діям індійської сторони передував випробувальний пуск Пакистаном балістичної ракети Abdali.

Нагадаємо, 22 квітня у місті Пахалгам на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів. За останніми даними, внаслідок нападу загинули 26 людей. Це призвело до різкого загострення відносин між Індією та Пакистаном. Зокрема, індійська влада призупинила дію договору про води Інду, що регулює використання обома країнами низки річок. Після цього неодноразово надходили повідомлення про перестрілки на низці ділянок на Лінії контролю – демаркаційній лінії між Індією та Пакистаном.

Тим часом, за інформацією The Times of India, індійські служби безпеки знищили укриття ворожих бійців у Джамму та Кашмірі в окрузі Пунч та конфіскували великі запаси зброї та боєприпасів. Водночас правоохоронці в регіоні встановили блокпости на основних дорогах і на ключових об'єктах, розгорнули групи швидкого реагування біля популярних у туристів місць, посилили безпеку навколо готелів.

До слова, Сполучені Штати посилюють дипломатичний тиск на Індію та Пакистан, намагаючись запобігти ескалації конфлікту в Кашмірі після трагічної загибелі туристів на території, контрольованій Індією.