Ціль – дійти до околиць Києва? США фіксують підготовку РФ до нового наступу – CNN

«Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва»

Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України. Як передає «Главком», про це повідомили CNN два американські посадовці, обізнані з останніми оцінками США.

Російські командири «прагнуть сформувати великі сили», заявив перший американський посадовець. Він додав, що ймовірний наступ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України.

«Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть», – заявив другий американський посадовець.

За оцінками США, значною мірою саме українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах як на сході України, так і в російській Курській області, де українські війська все ще утримують свої позиції.

Нагадаємо, армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами речника оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктора Трегубова, на цій ділянці фронту російські армійці для просування використовують малі штурмові групи на мотоциклах та звичайних автівках.

Водночас глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов несподівано заявив, що нібито рівень захищеності півострова зараз набагато вищий порівняно з тим, що був на початку великої війни. За його словами, Крим повністю захищений із суші, а будь-які наземні операції з боку України є неможливими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Аксьонова.

«Наші військові та спецслужби вживають усіх необхідних заходів, щоб забезпечити безпеку. Можна з упевненістю сказати, що Крим повністю захищений із суходолу, ніяка «наземна операція», про яку час від часу говорять українські «балакучі голови», неможлива», – йдеться у заяві.

Аксьонов зазначив, що рівень захищеності півострова нині значно вищий, ніж три роки тому. За його словами, нібито на півострові на високому рівні організували роботу системи ППО.