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Стало відомо, скільки українців перебувають у реєстрі зниклих безвісти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Стало відомо, скільки українців перебувають у реєстрі зниклих безвісти
фото з відкритих джерел

В Україні спостерігається тенденція до зростання кількості зниклих безвісти

За даними у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі в Україні у розшуку перебуває понад 70 тисяч осіб. Про це повідомив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов «Укрінформу», передає «Главком».

Серед них – 2740 дітей.

Мова йде про військових, цивільних, громадян інших держав і осіб без громадянства, які на законних основах перебували на території нашої країни.

Зазначається, що зараз спостерігається тенденція до зростання зазначених даних. Ще два тижні тому зниклих безвісти близько 63 тис. людей.

«Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, формується з тієї інформації, яка спочатку надходить до нас із поліції. Обов’язковою умовою є те, що особа має бути оголошеною в розшук – тобто, обов’язково має бути подана відповідна заява до Національної поліції», – пояснив Добросердов.

Уповноважений наголосив, що є непоодинокі випадки, коли з родинами зниклих зв’язуються шахраї і користуються тим, що родина готова на все, аби здобути хоч якусь інформацію по зниклому безвісти.

Нагадаємо, із лютого 2022 року до листопада 2024 року 12 162 цивільних осіб було вбито і 26 919 поранено в Україні. 

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Теги: діти війна військові українці розшук реєстр

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