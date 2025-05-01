DeepState повідомив, як так зване «перемир'я» вплинуло на ситуацію на фронті

Найбільше ворог просунувся у смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового, це орієнтовно 50 кв км, або майже третина всіх втрат за місяць

За квітень 2025-го ворог окупував 175 кв км українських територій та наростив зусилля на всіх ділянках фронту. Як передає «Главком», про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог «активно провів» кінець березня та початок квітня. Відповідно більшість просувань або відбулися в першій половині квітня або є результатом тих дій.

Найбільше ворог просунувся у смузі двох бригад біля Сухої Балки та Калинового, це орієнтовно 50 кв км, або майже третина всіх втрат за місяць. Далі йде просування біля Розливу та Костянтинополя, де ворог забрав 43 кв км. Просування біля Катеринівки складає орієнтовно 30 кв км. Сади біля Надіївки – ворог просунувся на 11 кв км, а північніше Андріївки росіяни окупували 15 кв км.

Сумарно на п'ять цих ділянок припадає 85% всіх просувань.

графіка: DeepState

Водночас згідно з даними Генштабу ЗСУ, після так званого «перемир'я», ворог наростив зусилля на всіх ділянках фронту.

Найбільш важкими є Покровський (34.3% від усіх атак), Курський (13.8%), Лиманський (12.9%) та Торецький (11.8%) відтинки.

«Це яскраво демонструє «прагнення до миру» з боку окупантів. Незважаючи на значні проблеми в техніці, ворог компенсує їх піхотними та комбінованими атаками. Що цікаво, в основному, штурмові дії здійснюються силами мотоциклів, багі чи квадроциклів, а застосування ББМ (бронетехніки) падає», – повідомили в DeepState.

графіка: DeepState

Нагадаємо, окупанти збільшили інтенсивність бойових дій, попри гучні заяви про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Не зважаючи на гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога, він вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області», – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, «з цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги».